央行2天後開理監事會！房市「做頭」徵兆現　會祭第7波信用管制？

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▲陳傑鳴指出，目前股市、房市潛在風險皆已明顯攀升，出現了「做頭」徵兆，降低了央行加強管制機率。（合成圖／翻攝pexels、記者陳韋帆攝）

▲房貸排隊潮一旦拉成至半年以上，買氣長期低迷，將導致賣壓攀升，房市就有可能出現反轉。（示意圖／pexels）

▲房貸水位拉警報、買氣緊縮，購屋族除了應以自住需求為主，也要提防預售案爛尾的可能。（圖／記者陳韋帆攝）

中秋節結束後2天(9月19日)，央行將召開第三季理監事會，市場流傳央行不排出將再祭出第7波管制措施，然而，全向科技房產中心總監陳傑鳴接受《NOWnews》訪問則指出，「新青安政策助燃炒房，進一步爆發的『房貸之亂』，早已讓市場降溫，不一定會推出第7波管制措施。」台經院推測央行第三季理監事會如果祭出第7波信用管制，可能會有兩劇本，一、原六都、新竹縣市第二戶限貸令(不超過6成)，擴大至全國各縣市皆準；二、第二戶最高貸款成數直接進行再調降。陳傑鳴表示，央行管制目的，就是避免買氣過熱、房價漲速過快，但目前房貸之亂已導致成屋買氣緊縮，雖然預售屋業者嘴硬，大多仍稱影響不大，實際上，不少買家開始轉向觀望，就算房價短時間內不跌，但漲勢是必須緩，都是有可能「做頭」(高點下滑)的徵兆。另外，台股近年在AI題材炒作下，科技股本益比過度高漲，若未來收益無法明顯增加，恐導致股災降臨，國際股市已陸續出現這樣的現象，雖然台股目前尚稱穩健，但台灣民眾不可不慎，一旦股災降臨，勢必讓房市買氣受到第二波衝擊。綜上所述，由於房市潛在風險儼然已經攀升，且隱約有反轉徵兆，央行在此次理監事會，極有可能不會祭出第7波信用管制，又或者只是祭出不痛不癢的管制。陳傑鳴指出，房市買氣剛反轉，目前暫不見屋主拋售潮，不過，已經有銀行明言房貸須等待至明年1月，如果這樣的情況持續，且其它銀行也陸續發生，一旦「限貸」拉長至半年以上，交易量持續維持在低點，交易量持續下跌，賣壓將攀升，房市就會出現反轉。房貸水位拉警報，央行、財政部已用一杯咖啡令銀行必須以「無自用住宅」用戶為優先撥款對象，甚至有銀行調整土建融額度至房貸放款，此時要特別留意名不見經傳、推案量極少的中小建商，一旦融資出問題，極有可能讓建案爛尾。至於一般小資族，如果是被新青安激起投資心態，此時應回歸理性，畢竟現在房貸水位問題，已不是政府部門可管控，只能靠市場冷靜，水位才有可能慢慢降低，況且面對物價通膨，現在央行仍有升息可能，所以購屋族現在應以「自住需求」為主，別再有投機心態。