五月天攻大巨蛋！周思齊引退賽可望破4萬人進場　創下中職新紀錄

五月天攻大巨蛋！中信兄弟野手周思齊在21、22日於台北大巨蛋的引退活動，預售票已經狂賣，加上近期傳出搖滾天團五月天將首度攻蛋，成為表演嘉賓，更引起熱議，根據中信兄弟球團表示，這兩天將會開到4萬人以上，目前都只剩約3000多張票，有望寫下大巨蛋啟用以來最多觀眾人數以及首度達到「4」字頭的票房。中信兄弟日前也釋出「頑固周思齊」版MV，一起致敬這位棒壇傳奇，也為「五月天攻蛋」埋下伏筆。
五月天拔刀相助 周思齊成為中職第一人
中信兄弟球團表示，目前兩場門票售票狀況，距離4萬滿場，皆大約剩下3000多張票，在五月天將首度在大巨蛋演唱的效應下，有可能會達到4萬滿場，也是中職例行賽新紀錄。
目前大巨蛋單場最多觀眾人數仍是3月2日，日職讀賣巨人來台交流賽首戰對中信兄弟，共37890人。這也是大巨蛋啟用以來最多球迷進場紀錄。
中職在大巨蛋例行賽，目前最多人數是8月3日富邦悍將對中信兄弟的34506人，這也是中職史上單場最多觀眾人數紀錄，但已確定會被周思齊兩天的引退活動打破。
周思齊引退週，9月21日(週六)主題是老朋友，一齊相聚。邀請誠泰老隊友來相聚。9月22日則是引退儀式，兩天門票預售情況熱烈，目前22日上看3萬人，有機會破中職大巨蛋最多例行賽進場人數紀錄。
此外，周思齊引退週，最貴票價是「思齊一起」席，統一價格4717元，限量席次已銷售一空，僅剩300元到650元間、以及840元的座位。
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中信兄弟球團表示，目前兩場門票售票狀況，距離4萬滿場，皆大約剩下3000多張票，在五月天將首度在大巨蛋演唱的效應下，有可能會達到4萬滿場，也是中職例行賽新紀錄。
目前大巨蛋單場最多觀眾人數仍是3月2日，日職讀賣巨人來台交流賽首戰對中信兄弟，共37890人。這也是大巨蛋啟用以來最多球迷進場紀錄。
中職在大巨蛋例行賽，目前最多人數是8月3日富邦悍將對中信兄弟的34506人，這也是中職史上單場最多觀眾人數紀錄，但已確定會被周思齊兩天的引退活動打破。
周思齊引退週，9月21日(週六)主題是老朋友，一齊相聚。邀請誠泰老隊友來相聚。9月22日則是引退儀式，兩天門票預售情況熱烈，目前22日上看3萬人，有機會破中職大巨蛋最多例行賽進場人數紀錄。
此外，周思齊引退週，最貴票價是「思齊一起」席，統一價格4717元，限量席次已銷售一空，僅剩300元到650元間、以及840元的座位。