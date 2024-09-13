曾受困泰國洞穴！足球隊教練如今困在屋頂　洪水席捲泰北

泰國北方迎來三十年以來最慘洪災，受到颱風摩羯（Yagi）和季節性暴雨影響，泰國清萊府（Chiangrai）和清邁府（Chiangmai）陷入汪洋之中。曾受困於洞穴三週的泰國足球隊教練，如今又被困住，這次因泰北洪災而受困於自家屋頂。
泰國「睡美人洞」過去因少年足球隊曾於此地受困18天，展開的全球救援行動而引發外界關注。清萊府野豬少年足球隊的1名教練和12名年輕球員2018年6月23日到泰國北部清萊府地下洞穴睡美人洞（Tham Luang Nang Non）探險，卻遇到水位上漲而無法逃脫。
當時逢泰國的雨季，13人因下雨淹水受困洞內，期間水勢上漲且食物耗盡，潛水專家沒日沒夜拚命救援，泰國加上來自世界各國的救援人員和志工超過上萬人次，18天後的7月10日受困人員竟全數平安獲救，這項奇蹟當時成為全球矚目焦點，並多次被改編成電影和影集。
當時帶領野豬隊的教練伊卡普爾（Ekkapol Chantawong）近期再度因洪災而被困住，這次他和親友被困在自家屋頂。11日他向法新社透露，他正借鑒2018年與「野豬」隊合作脫困的經歷，來應付自己在泰國北部湄賽縣家中所面對的困境。
伊卡普爾在電話中告訴法新社記者，11日早上洪水暴漲，他來不及逃生，只好帶著女友和家人躲到屋頂上。他表示，儘管心裡感到恐懼，但依舊時刻提醒自己要冷靜並靜觀其變。隨著水位下降，他們在傍晚時也回到房子裡，但因為外面水流依舊湍急，因此他們無法外出。
儘管家中面臨危機，但他樂觀地表示，「這次受困比起上次來說，比較多逃生選項。」更表示因為有上次洞穴受困的經驗，他多了許多求生技能和方法，希望可以和其他泰國北方民眾一起挺過這場洪災。
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當時逢泰國的雨季，13人因下雨淹水受困洞內，期間水勢上漲且食物耗盡，潛水專家沒日沒夜拚命救援，泰國加上來自世界各國的救援人員和志工超過上萬人次，18天後的7月10日受困人員竟全數平安獲救，這項奇蹟當時成為全球矚目焦點，並多次被改編成電影和影集。
當時帶領野豬隊的教練伊卡普爾（Ekkapol Chantawong）近期再度因洪災而被困住，這次他和親友被困在自家屋頂。11日他向法新社透露，他正借鑒2018年與「野豬」隊合作脫困的經歷，來應付自己在泰國北部湄賽縣家中所面對的困境。
伊卡普爾在電話中告訴法新社記者，11日早上洪水暴漲，他來不及逃生，只好帶著女友和家人躲到屋頂上。他表示，儘管心裡感到恐懼，但依舊時刻提醒自己要冷靜並靜觀其變。隨著水位下降，他們在傍晚時也回到房子裡，但因為外面水流依舊湍急，因此他們無法外出。
儘管家中面臨危機，但他樂觀地表示，「這次受困比起上次來說，比較多逃生選項。」更表示因為有上次洞穴受困的經驗，他多了許多求生技能和方法，希望可以和其他泰國北方民眾一起挺過這場洪災。