30年最慘洪災！東南亞死亡人數超過250人　多座村莊被土石流活埋

颱風摩羯（Yagi）和季節性暴雨吹襲越南、寮國、泰國、菲律賓和緬甸，引發洪水和土石流崩壞，至少250人確認死亡，另有數百人失蹤，共有數百萬人受影響，例如家被掩埋、洪水蔓延全村和無法正常生活。
其中，光越南的死亡人數已增加到226人。在西北方的老街省，洪水引發的土崩活埋了一個村莊的42個村民，另外53人至今仍下落不明。聯合國兒童基金會表示，颱風在越南26個省份摧毀了超過14萬棟房屋。根據越南農業部門，洪水摧毀了超過25萬公頃的農田，大批牲畜也遭殃。
緬甸的災情同樣慘重，搜救人員在曼德勒地區一個洪水氾濫的村莊找到17具屍體，超過5萬人無家可歸。根據《法新社》，緬甸軍政府設立了約50個中心，收容流離失所的災民。
與此同時，泰國的死亡人數也增加到9人，其中6人在清邁府遭山崩活埋。受惡劣天氣影響，所有往返清萊府的航班都取消，而清萊府的湄賽縣也遭遇80年來最嚴重的洪災，泰國清萊府（Chiangrai）和清邁府（Chiangmai）陷入汪洋之中。
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緬甸的災情同樣慘重，搜救人員在曼德勒地區一個洪水氾濫的村莊找到17具屍體，超過5萬人無家可歸。根據《法新社》，緬甸軍政府設立了約50個中心，收容流離失所的災民。
與此同時，泰國的死亡人數也增加到9人，其中6人在清邁府遭山崩活埋。受惡劣天氣影響，所有往返清萊府的航班都取消，而清萊府的湄賽縣也遭遇80年來最嚴重的洪災，泰國清萊府（Chiangrai）和清邁府（Chiangmai）陷入汪洋之中。