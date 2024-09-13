取消節慶！越南各地聲援北方洪災　鯨魚節和中秋節慶典暫停

東南亞正面臨30年以來最慘的洪災和土石流災情，越南各地取消或推遲了一年一度的節日慶典，以聲援北部地區遭受颱風「摩羯（Yagi）」嚴重影響的居民，其中包括海濱城市即將在明（14）日舉行的鯨魚節。
越南中部和南部雖然影響較小，但南部海濱城市頭頓為了聲援災情，當局已停止原訂於9月14日至 20日舉行的「鯨魚節（Ong Thang Tam Festival）」的所有主要活動。鯨魚節是為了紀念鯨魚神，人們相信鯨魚能為漁民帶來財富並拯救海上遇險的人，過去幾年這個節日的特色是遊行、民間開設遊戲攤位和與釣魚相關的比賽。
北部宣光省（Tuyen Quang）也宣佈取消即將到來的「清泉中秋節（Thanh Tuyen Mid-Autumn Festival ）」，而這個節慶是越南最大的中秋節日活動，曾打破多項越南的金氏紀錄，包括越南最獨特、最大的中秋燈籠模型、最大的中秋托盤和最大的一對燈籠。
另外，被颱風襲擊的海防市（Hai Phong）也宣佈將延遲原訂11日舉行的鬥牛節（Buffalo Fighting Festival），地方政府表示上述舉措是為了「與受洪水影響的北部省份的民眾分擔損失和共體時艱」。
颱風摩羯迄今已造成越南超過226人死亡、104人失蹤。越南首都河內市紅河水位逐漸退去，不過山區省分12日仍持續傳出土石流，傷亡人數預計還會再攀升。
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北部宣光省（Tuyen Quang）也宣佈取消即將到來的「清泉中秋節（Thanh Tuyen Mid-Autumn Festival ）」，而這個節慶是越南最大的中秋節日活動，曾打破多項越南的金氏紀錄，包括越南最獨特、最大的中秋燈籠模型、最大的中秋托盤和最大的一對燈籠。
另外，被颱風襲擊的海防市（Hai Phong）也宣佈將延遲原訂11日舉行的鬥牛節（Buffalo Fighting Festival），地方政府表示上述舉措是為了「與受洪水影響的北部省份的民眾分擔損失和共體時艱」。
颱風摩羯迄今已造成越南超過226人死亡、104人失蹤。越南首都河內市紅河水位逐漸退去，不過山區省分12日仍持續傳出土石流，傷亡人數預計還會再攀升。