宋慧喬大素顏+大眼鏡「真面目」好驚人！遠看像大媽　近看我的媽

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▲宋慧喬私下的LOOK，與舞台上光鮮亮麗的女神模樣大不同，變身鄰家女孩的氣質十分迷人。（圖／崔嬉序、朴孝珠IG）

▲張基龍（右1左下）缺席，大夥幫忙P上參一咖。（圖／崔嬉序IG）

▲宋慧喬（左）跟張基龍在《現正分手中》飾演一對情侶。（圖／八大）

▲宋慧喬7年前曾受美妝品牌邀約來台。（圖／資料照）

宋慧喬素顏大曝光！她日前跟《現正分手中》劇組好友們崔嬉序、金柱憲一同去看朴孝珠舞台劇， 活動結束後大家還等女主角出來大合照，宋慧喬沒有妝髮、戴著透明的大框眼鏡，與昔日螢幕上光鮮亮麗的模樣大不同，變身鄰家女孩的氣質十分吸睛。宋慧喬跟張基龍、崔嬉序、金柱憲、朴孝珠等人在2018年共演電視劇《現正分手中》後結緣變好友，近日朴孝珠推出新舞台劇，大家相揪去力挺好友，崔嬉序開心表示：「3年過去了，我們還是沒有分開。」朴孝珠則回覆：「我們真的分不開吧！回憶忘不掉！」可惜張基龍因為在拍攝《豬窩》，無法前去會合，崔嬉序就特別P圖，把張基龍的個人照放在大家旁邊，好情誼可見一斑。大家的發文通通標記宋慧喬，宋慧喬也一一轉發，可見她臉上未抹胭脂，穿著寬鬆上衣，頭髮略顯蓬鬆凌亂，搭配透明大框眼鏡，極素的妝容與在電視劇裡的女神模樣大不同；但也因此發現宋慧喬褪去台上的光鮮亮麗，仍掩蓋不住明星光環，即使站在最右邊，依舊是全場焦點。台灣的朋友有福了！宋慧喬將在下下週二（9／24）來台舉辦記者會，這是她繼2017年受美妝品牌邀約登寶島後，相隔7年再為代言來台，而且她這次接下的代言還是「台灣品牌」，令人非常期待屆時台上的宋慧喬，會分享何種保養、變美的祕訣。宋慧喬國三時參加模特兒選拔大賽並拿下冠軍，成為品牌代言人並拍攝廣告，因為長相上鏡而收到電視台聯繫試鏡，進而展開演藝工作。早期的她什麼戲都拍，最搞笑的代表作為《順風婦產科》，後續才慢慢爬上女一，主演《藍色生死戀》、《All In 真愛賭注》，但真正讓宋慧喬走紅的，是跟Rain合演的浪漫喜劇《浪漫滿屋》、和玄彬主演的《他們的世界》、以及與宋仲基合作的《太陽的後裔》，而這3部作品「宋慧喬通通假戲真做」，只是Rain、玄彬都已成為過去式，宋仲基則是她的前夫。雖然拍完《太陽的後裔》後，宋慧喬仍有推出2部電視劇《男朋友》、《現正分手中》，但成績大不如前；她決定不再飾演光鮮亮麗的女主人公，在《黑暗榮耀》裡變身悲慘教師「文同珢」，成功開啟事業第二春，《黑暗榮耀》系列作品再讓宋慧喬名氣三級跳，代言、廣告接到手軟，她更憑此劇拿下生 日：1981年11月22日（42歲）身 高：161cm體 重：45kgMBTI：INFJ緋 聞：Rain、李炳憲、玄彬、宋仲基婚 姻：宋仲基（2017年結婚－2019年離婚）代表作：《順風婦產科》《藍色生死戀》《情定大飯店》《All In 真愛宣言》《浪漫滿屋》《他們的世界》《太陽的後裔》《黑暗榮耀1》《黑暗榮耀2》