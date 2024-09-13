三峽、鶯歌房價要噴了！新北捷運共構宅再+4　三鶯線吸485億投資

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▲由新北捷運局長李政安（左）與皇翔建設董事長廖年吉共同簽署三鶯線媽祖田臺北大學聯開案投資契約。（圖／新北市捷運局提供）

▲捷運三鶯線臺北大學站捷開大樓模擬圖。（圖／新北市捷運局提供）

新北捷運共構宅將再+4！三環六線中的「三鶯線」預計2025年完工，全線釋出7件聯合開發案，目前已有4處招商成功，招商過半。其中規模第2大的媽祖田站及臺北大學站捷運開發案今（13）舉辦簽約儀式，由新北捷運局長李政安與皇翔建設董事長廖年吉共同簽署投資契約，，將釋出900坪公益設施空間。三仲量聯行策略顧問部副總經理鄭佩琦表示，三鶯線媽祖田站及臺北大學站位處新北產業、人口發展重點區域，捷運開發基地具備交通、區位、產業及生活機能優良的優勢，在軌道經濟帶動投資開發與建設，將提升地區生活與服務機能。媽祖田站是三鶯線規模第二大的捷運開發案，將與捷運出入口共構，興建2棟地上27層地下3層、1棟地上7層地下3層，總樓地板面積約2.1萬坪捷運開發大樓，並特別設置900坪公益設施空間，包含社區心理衛生中心、社區培力育成中心、公共托育中心及住宿型身心障礙福利機構等，提升土城區服務機能。臺北大學站捷運開發計畫是與出入口共構，規劃興建地上28層、地下4層，總樓地板面積約1.5萬坪捷運開發大樓，未來可供住宅及微型辦公室使用，能作為青年創業交流場域，且屋頂設置太陽能板，結合淨零碳排及環保節能理念，打造三峽淨零建築示範社區。新北捷運局長李政安說明，捷運三鶯線7處捷運開發案，目前已有三峽站出入口1、三峽站出入口2、臺北大學站、媽祖田站等4處招商成功；，預估三鶯線捷運整體開發案可吸引485億投資金額、引入1.4萬個居住人口，帶動捷運運量成長與區域發展，打造新北捷運生活圈。