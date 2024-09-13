三峽、鶯歌房價要噴了！新北捷運共構宅再+4　三鶯線吸485億投資

新北捷運共構宅將再+4！三環六線中的「三鶯線」預計2025年完工，全線釋出7件聯合開發案，目前已有4處招商成功，招商過半。其中規模第2大的媽祖田站及臺北大學站捷運開發案今（13）舉辦簽約儀式，由新北捷運局長李政安與皇翔建設董事長廖年吉共同簽署投資契約，兩案初步規劃興建４棟捷運共構宅，總樓地板面積達3.6萬坪，將釋出900坪公益設施空間。三鶯線全線聯開案料將吸485億投資金額、1.4萬人居住。
仲量聯行策略顧問部副總經理鄭佩琦表示，三鶯線媽祖田站及臺北大學站位處新北產業、人口發展重點區域，捷運開發基地具備交通、區位、產業及生活機能優良的優勢，在軌道經濟帶動投資開發與建設，將提升地區生活與服務機能。
媽祖田、臺北大學站捷運開發案 初步規劃4棟共構宅
媽祖田站是三鶯線規模第二大的捷運開發案，將與捷運出入口共構，興建2棟地上27層地下3層、1棟地上7層地下3層，總樓地板面積約2.1萬坪捷運開發大樓，並特別設置900坪公益設施空間，包含社區心理衛生中心、社區培力育成中心、公共托育中心及住宿型身心障礙福利機構等，提升土城區服務機能。
臺北大學站捷運開發計畫是與出入口共構，規劃興建地上28層、地下4層，總樓地板面積約1.5萬坪捷運開發大樓，未來可供住宅及微型辦公室使用，能作為青年創業交流場域，且屋頂設置太陽能板，結合淨零碳排及環保節能理念，打造三峽淨零建築示範社區。
三鶯線餘3處捷運開發案 招商期程、進度全公開
新北捷運局長李政安說明，捷運三鶯線7處捷運開發案，目前已有三峽站出入口1、三峽站出入口2、臺北大學站、媽祖田站等4處招商成功；永吉公園站也已完成最優申請人評選，正準備辦理簽約；2025年將接續推動龍埔站暨機廠及鶯桃福德站等2處捷運開發案招商，預估三鶯線捷運整體開發案可吸引485億投資金額、引入1.4萬個居住人口，帶動捷運運量成長與區域發展，打造新北捷運生活圈。
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媽祖田、臺北大學站捷運開發案 初步規劃4棟共構宅
媽祖田站是三鶯線規模第二大的捷運開發案，將與捷運出入口共構，興建2棟地上27層地下3層、1棟地上7層地下3層，總樓地板面積約2.1萬坪捷運開發大樓，並特別設置900坪公益設施空間，包含社區心理衛生中心、社區培力育成中心、公共托育中心及住宿型身心障礙福利機構等，提升土城區服務機能。
臺北大學站捷運開發計畫是與出入口共構，規劃興建地上28層、地下4層，總樓地板面積約1.5萬坪捷運開發大樓，未來可供住宅及微型辦公室使用，能作為青年創業交流場域，且屋頂設置太陽能板，結合淨零碳排及環保節能理念，打造三峽淨零建築示範社區。
三鶯線餘3處捷運開發案 招商期程、進度全公開
新北捷運局長李政安說明，捷運三鶯線7處捷運開發案，目前已有三峽站出入口1、三峽站出入口2、臺北大學站、媽祖田站等4處招商成功；永吉公園站也已完成最優申請人評選，正準備辦理簽約；2025年將接續推動龍埔站暨機廠及鶯桃福德站等2處捷運開發案招商，預估三鶯線捷運整體開發案可吸引485億投資金額、引入1.4萬個居住人口，帶動捷運運量成長與區域發展，打造新北捷運生活圈。