林威助獲表揚！率領中信兄弟2連霸　台中市頒發優秀運動教練獎　

林威助獲獎！台中市政府今(13)日進行113年運動有功團體及人員表揚典禮，在巴黎帕運「拍」下女雙銀牌的桌球好手林姿妤、柔道好手張少豪，以及巴黎奧運選手楊勇緯、林真豪、張筑涵、吳少璿均出席。此外，市府頒發「傑出運動選手獎」、「優秀運動教練獎」、「績優團體及人員獎」、「運動推手獎」、「運動志工服務獎」、「績優行政區獎」及「終身成就獎」共100組得獎者，而前中信兄弟總教練，目前在台體大擔任客座教練的林威助，也獲得表揚。
林威助帶領中信兄弟2連霸 是台中之光
林威助為台中人，從小就讀大仁國小、中山國中，高中一度前往高雄就讀中正高中，但之後前往日本柳川高校就讀，還考上日本關西名校近畿大學，林威助在在2002年日本職棒選秀會上，林威助獲得來自阪神虎的第七輪指名，並穿上象徵「老虎先生」的31號球衣，在阪神虎人氣很高。
林威助過去在日職就是名將，甚至還幫阪神虎打下不少好成績，回到中職加入中信兄弟，他在2021、2022年幫助中信兄弟二連霸，卻在去年5月被無預警拉下台，之後被轉任海外顧問。
林威助在4月13日正式獲邀加入台體大富邦公牛成棒隊擔任客座教練，林威助不但感謝國中同學林宗毅力邀，也很開心可以為台中市成棒盡一份心力，他表示：「深深覺得台灣棒球有無限進步空間及希望」，也期許可以幫助到更多對球運動有熱情的朋友，教學相長，而林威助的加入，可能也會讓不少球員趨之若鶩。
對於林威助教練獲獎，運動局代理局長游志祥表示，「優秀運動教練獎」頒予辛苦指導的教練，如長期指導林姿妤在國際賽場上屢獲佳績的教練王明月、柔道男神楊勇緯的教練劉文等，以及林威助教練等人，都對台中市付出不少心力，很感謝他們的支持與努力。
游志祥表示，這次共頒發「傑出運動選手獎」39名、「優秀運動教練獎」16名、「績優團體獎」8組、「績優個人獎」11名、「運動推手團體獎」9組、「運動推手個人獎」8名、「運動志工服務獎」3組、「績優行政區」5組及「終身成就獎」1名，共計100座獎項，其中「傑出運動選手獎項」頒給年僅13歲便刷新U20全國紀錄的田徑好手陳羿岑，以及大甲高中自由車團隊。
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林威助為台中人，從小就讀大仁國小、中山國中，高中一度前往高雄就讀中正高中，但之後前往日本柳川高校就讀，還考上日本關西名校近畿大學，林威助在在2002年日本職棒選秀會上，林威助獲得來自阪神虎的第七輪指名，並穿上象徵「老虎先生」的31號球衣，在阪神虎人氣很高。
林威助過去在日職就是名將，甚至還幫阪神虎打下不少好成績，回到中職加入中信兄弟，他在2021、2022年幫助中信兄弟二連霸，卻在去年5月被無預警拉下台，之後被轉任海外顧問。
林威助在4月13日正式獲邀加入台體大富邦公牛成棒隊擔任客座教練，林威助不但感謝國中同學林宗毅力邀，也很開心可以為台中市成棒盡一份心力，他表示：「深深覺得台灣棒球有無限進步空間及希望」，也期許可以幫助到更多對球運動有熱情的朋友，教學相長，而林威助的加入，可能也會讓不少球員趨之若鶩。
對於林威助教練獲獎，運動局代理局長游志祥表示，「優秀運動教練獎」頒予辛苦指導的教練，如長期指導林姿妤在國際賽場上屢獲佳績的教練王明月、柔道男神楊勇緯的教練劉文等，以及林威助教練等人，都對台中市付出不少心力，很感謝他們的支持與努力。
游志祥表示，這次共頒發「傑出運動選手獎」39名、「優秀運動教練獎」16名、「績優團體獎」8組、「績優個人獎」11名、「運動推手團體獎」9組、「運動推手個人獎」8名、「運動志工服務獎」3組、「績優行政區」5組及「終身成就獎」1名，共計100座獎項，其中「傑出運動選手獎項」頒給年僅13歲便刷新U20全國紀錄的田徑好手陳羿岑，以及大甲高中自由車團隊。