減肥吃蒟蒻怎麼挑？達人教挑、保存訣竅　曝「飽足感噴發」謎底

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▲原貌蒟蒻的顏色應該相當均勻，且呈半透明或透明。（圖／取自photoAC）

蒟蒻是許多人的減肥良伴，也是素食料理常用食材，但不少民眾對於相關挑選、保存的訣竅並不清楚，對此專家說，針對蒟蒻的小知識，食藥署邀請文化大學保健營養學系副教授游宜屏與民眾分享，她指出，蒟蒻粉主要原料來自魔芋，其為多年生塊莖植物，而蒟蒻製作過程是取魔芋的地下莖，經洗淨、去皮後切成片狀，再以日曬或熱風乾燥等方式乾燥脫水，粉碎後以風力篩選去除澱粉，即形成蒟蒻粉。游宜屏表示，；此外，在鹼性環境下，蒟蒻可形成穩定的凝膠，即使加熱仍能維持原狀。針對蒟蒻的應用，游宜屏說，用途非常廣泛，可直接烹調，也可加入不同原料，變化出多種素食蒟蒻產品，像是素甜不辣、素蟹肉棒等，在國內深受素食者的喜愛。由於蒟蒻產品種類繁多，游宜屏建議，若選擇未調味的原貌蒟蒻，記得以外觀顏色均勻、無雜質、半透明或透明者為佳；若經後製加工，則應仔細閱讀包裝上成分標示，選擇食品添加物較少者；一般來說，游宜屏也提醒，未拆封的蒟蒻產品可置於陰涼或冷藏保存，但仍以儘早完食較佳，也呼籲民眾遵循相關注意事項與保存方式，以確保蒟蒻的食用安全和最佳風味。