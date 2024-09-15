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台灣地震多、中古屋裂痕正常？他看3間都這樣　房仲酸太挑會買嘸

記者徐銘穗/綜合報導

▲中古屋有裂痕是正常的嗎？網友分享看3間房，發現牆上都有裂縫，但房仲卻覺得他小題大作。圖為Crackphone App，可測量住家裂縫。（示意圖／國家實驗研究院提供）
▲中古屋有裂痕是正常的嗎？網友分享看3間房，發現牆上都有裂縫，但房仲卻覺得他小題大作。圖為Crackphone App，可測量住家裂縫。（示意圖／國家實驗研究院提供）
台灣位在環太平洋地震帶，地震頻繁，但中古屋都有裂縫是正常的嗎？一名網友最近想買房，房仲帶他一連看了3間中古屋，但每一間都被他發現有裂痕，不是窗框裂就是牆壁裂，甚至還有裂到水泥塊脫落，房仲卻說這些都正常，「油漆塗塗幾千塊而已」，認為他大題小作，太挑剔房子會一輩子買不到。

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原PO日前在Dcard發文，一連貼出3間中古屋的牆面裂痕照，寫道「仲介說正常，油漆塗塗幾千塊而已，說新屋也會有，覺得我小題大作。『不會漏水、沒有安全疑慮，幾千塊補補土、油漆一下即可』」，房仲還對他說自己賣很多年房子，要相信他。

▲物件一在窗框處出現裂痕。（圖／翻攝Dcard）
▲物件一屋齡20年內，在窗框處出現裂痕。（圖／翻攝Dcard）
▲物件二屋齡10年內，牆面出現裂痕，圖右為放大照。（圖／翻攝Dcard）
▲物件二屋齡10年內，牆面出現裂痕，圖右為放大照。（圖／翻攝Dcard）
▲物件三屋齡10年初，牆壁脫落。（圖／翻攝Dcard）
▲物件三屋齡10年初，牆壁脫落。（圖／翻攝Dcard）
他還說，房仲也提醒他不要用挑精品的方式挑剔房子，不然一輩子買不到。但原PO困惑說：「目前去看的每一間，我都會找到裂痕，我也懷疑是否是自己太挑，請問大家，這個以上3件（裂痕）都是中古屋正常的狀況的嗎？」

貼文引發討論，網友直言「我家老公寓40年，地震這麼多次，都沒裂得這麼誇張」，也有人點出「裂痕要看是結構牆還是隔間牆，隔牆牆還好，結構的話就有安全疑慮，建議看一下屋外狀況，樓梯間和樓梯等公設區都有問題的話，就別買了」。土木專業路過點評，「1 窗框裂正常、2 隔間牆裂，看不出原因、3 油漆剝落，可能嚴重壁癌或附著不確實」。

《NOWnews今日新聞》根據政府公開「震災後住家房屋自我檢查手冊」資訊，將住宅震後自我健檢注意事項，彙整成3圖表，一次看家中出現哪種裂痕要特別注意。

📌RC牆（鋼筋混凝土）6裂縫情形要注意
1、斜向裂縫★
2、X形裂縫★
3、水平裂縫★
4、牆面窗／開口四角外擴裂縫★
5、外牆X形裂縫：縫寬0.2公分以下可自行修復
6、沿鋼筋處裂縫：應立即修補

★裂縫寬度0.2公分以下，可自行修復

▲地震自我檢測，RC牆部分。（圖／NOWnews社群中心製表）
▲地震自我檢測，RC牆部分。（圖／NOWnews社群中心製表）
📌磚牆6裂縫情形要注意
1、斜向X形裂縫
2、橫向裂縫★
3、牆面開口對角裂縫★
4、柱／樑邊緣裂縫★
5、門楣磚牆裂縫：多產生於隔間牆，可自行修復
6、窗／冷氣口裂縫：可自行修復

★可自行修復，發生在3樓以下老舊建物需專業人員評估

▲地震自我檢測，磚牆部分。（圖／NOWnews社群中心製表）
▲地震自我檢測，磚牆部分。（圖／NOWnews社群中心製表）
📌樑6裂縫情形須請專家評估
1、柱頂／柱底斜向紋裂
2、柱交叉裂痕
3、樑縱向裂縫
4、樑頂邊斜向明顯裂縫
5、樑交叉明顯裂縫
6、樑細小裂紋：可自行修復

▲地震自我檢測，樑柱部分。（圖／NOWnews社群中心製表）
▲地震自我檢測，樑柱部分。（圖／NOWnews社群中心製表）
知名結構技師戴雲發提醒，台灣人常存在一種危險觀念，「我家曾扛過921大地震，建築安全絕對沒問題！」事實上，建物耐震是消耗品，應定期進行「老屋健檢」，才能保障住家結構安全。

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