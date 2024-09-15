「超慢跑」瘦身減肥暴紅！不是人人都可　醫：「3種人」多注意

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▲超慢跑注意事項。（圖／北市聯醫提供）

▲超慢跑的正確姿勢很重要。（圖／北市聯醫提供）

▲超慢跑也要注意暖身與伸展。（圖／北市聯醫提供）

養生運動「超慢跑」不分年齡、不受空間與時間限制，近年大受歡迎，不過有醫師提醒，運動雖然先求有再求好，但超慢跑並非人人都適合，若有心血管疾病病史，或有下肢關節疾病、足底筋膜炎等問題，最好還是先與醫師討論再開始練習。台北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科主任程威銘說，許多疾病都與不運動有關，例如常見的勃起障礙，因爲相關血管很細小，若長期缺乏活化、代謝不良，將降低血管功能，容易受到血脂、膽固醇等影響，而這群患者也同時為心肌梗塞等心血管疾病高危險群。此外，肥胖問題也會直接影響泌尿系統的健康，包括男性攝護腺肥大或產後婦女與高齡長者常見的尿失禁、骨盆腔鬆弛等，透過控制體重，問題也能改善，因此對於平時不運動或有運動困難者來說，超慢跑確實是不錯的選擇。不過程威銘也說，超慢跑主打低強度且適合所有年紀的人動起來，但實際上並非「超慢」，仍有一定的節奏與速度要求，例如每分鐘達到180下，比健走更快。程威銘指出，跑步對多數人而言是一種自然而然的動作，且超慢跑與多數運動相較下仍溫和，不過除了運動前的熱身與運動後的伸展不可偏廢之外，若患有足底筋膜炎，或有膝蓋、腳踝等關節疾病，或患有心血管疾病，最好還是先諮詢醫師的意見再開始跑。程威銘提醒，超慢跑看似簡單，其實有不少細節還是要留意，包括暖身與伸展、速度與節奏控制、跑步姿勢、穿著鞋襪等，更重要是留意自己的體能狀態，建議剛開始可從原地踏步做起，再慢慢調配自己的速度與節奏，才能找到最能使自己持續運動的最佳方式。