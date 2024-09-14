伍鐸花費10年終過羅力門檻！稱讚中職有進步　感嘆：9年有點太長

伍鐸花費10年終過羅力門檻！味全龍先發投手伍鐸，今（14）日先發出戰中信兄弟後，本季加上保留比賽，已經累積84局投球局數，正式累積9季年資，達標「羅力條款」，將能在明年成為不佔洋將名額的球員。賽後受訪，伍鐸感謝球團、球迷的支持，才能讓自己達成這個成就，在這10年間也感受到聯盟有所進步。不過他也感嘆，9季年資真的有點太長，還是希望能夠縮短。
達標當下只想著比賽 賽後表達感謝
伍鐸本場先發面對曾經的老東家中信，首局接連靠著高飛球、雙殺打，抓下3個出局數，完成首局投球任務，單季累積80局投球局數，達標「羅力條款」。
首局結束當下，全場球迷以及隊友，都向他一起慶祝，不過伍鐸賽後透露：「那個當下，只專注在比賽上面，但是賽後回想，覺得非常感謝隊友、球迷，給予自己這樣的恭喜。」伍鐸也特別謝謝味全球團賦予的機會，說道：「沒有這些機會，我根本做不到這些事。」
對於明年簽下的球員合約，伍鐸表示：「我覺得非常興奮，因為自己還能在一軍投球，所以希望可以繼續投下去，最好是越久越好，但就算到了不能投的那天，也希望可以在球隊裡頭擔任其他職務。」
中職10年間成長有感 感嘆9年規定有點長
伍鐸自2015年來台，先後效力中信兄弟、富邦悍將，才到現在所待的味全龍。在台灣已經10年，他表示：「待在台灣，對於我還有我的家人來說都很獨特，粉絲、球迷對於我的家人還有三個小孩都很好，也很感謝球團給我這樣的機會。」
另外，在中職出賽的10年間，伍鐸也認為聯盟在10年進步很多，實力越來越強，完整度也越來越高。但提到「羅力條款」規定的9季年資，伍鐸表示：「我還是認為可以縮短，因為在這麼長的期間，都要維持良好的表現跟狀態，而且每年都還要有機會可以上場，9年真的還是有點太長。」
不過在訪問的最後，伍鐸作結說道：「但可能也是因為自己花費了這麼長的時間，才拿到這個資格，所以才感覺更特別。」
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伍鐸本場先發面對曾經的老東家中信，首局接連靠著高飛球、雙殺打，抓下3個出局數，完成首局投球任務，單季累積80局投球局數，達標「羅力條款」。
首局結束當下，全場球迷以及隊友，都向他一起慶祝，不過伍鐸賽後透露：「那個當下，只專注在比賽上面，但是賽後回想，覺得非常感謝隊友、球迷，給予自己這樣的恭喜。」伍鐸也特別謝謝味全球團賦予的機會，說道：「沒有這些機會，我根本做不到這些事。」
對於明年簽下的球員合約，伍鐸表示：「我覺得非常興奮，因為自己還能在一軍投球，所以希望可以繼續投下去，最好是越久越好，但就算到了不能投的那天，也希望可以在球隊裡頭擔任其他職務。」
中職10年間成長有感 感嘆9年規定有點長
伍鐸自2015年來台，先後效力中信兄弟、富邦悍將，才到現在所待的味全龍。在台灣已經10年，他表示：「待在台灣，對於我還有我的家人來說都很獨特，粉絲、球迷對於我的家人還有三個小孩都很好，也很感謝球團給我這樣的機會。」
另外，在中職出賽的10年間，伍鐸也認為聯盟在10年進步很多，實力越來越強，完整度也越來越高。但提到「羅力條款」規定的9季年資，伍鐸表示：「我還是認為可以縮短，因為在這麼長的期間，都要維持良好的表現跟狀態，而且每年都還要有機會可以上場，9年真的還是有點太長。」
不過在訪問的最後，伍鐸作結說道：「但可能也是因為自己花費了這麼長的時間，才拿到這個資格，所以才感覺更特別。」