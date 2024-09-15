剝皮地面師！「0元詐房始祖」騙財又害命　一口氣剝4層皮家破人亡

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▲「0元詐房始祖」重出江湖，導致被害人輕生，不知情下，還繼續上門討債，被警方當場逮捕。（圖／翻攝畫面）

▲進行不動產質借，觀察「利息、本票、借據、地政士及公證人」等細節，可確認其合法及正當性。（圖／家庭消費中心攝）

Netflix日劇《地面師》熱度居高不下，事實上，台灣有一名「0元詐房始祖」劉男，又重出江湖並利用多年慣用手法，以「借貸」之名賺取高利、詐取房地產，一個人剝五層皮，今（113）年3月，還導致一名保全林男輕生，當時劉男不知林男死訊，上門討要利息，被警方依現行犯逮捕，詢後依詐欺、重利、偽造文書、侵占等罪送辦。保全林男為照顧植物人弟弟，向劉男質借110萬，並在劉男各種名義誆騙下，簽下3張本票（借貸金110萬、違約給付220萬、違約利息150萬），共480萬。以更換金主為由，林男再度簽下530萬本票，由於現場有「代書、公證人」（不知真假）在場，與第一層皮合併共簽下千餘萬本票後，劉男卻僅匯款及面交約40餘萬給林男。劉男將林男帳戶賣給詐騙集團使用，林男還因此被警方通知去做筆錄，林男發現受騙後，多次向劉男討要存摺，而劉男則是不願歸還。劉男拿著本票、借據向林男討要利息，並進行暴力討債。劉男拿著本票以「債權人」身分，向法院聲請法拍林男房屋。林男最終不甘受騙輕生，死前留下遺書控訴，「對社會很失望，我會去陰間討公道，看誰敢買我的房子」。板橋警方獲報展開調查，並在前往探訪林男狀況時，遇到不知林男死訊的劉男，劉男欲持續討要利息、逼簽新本票，警方當場以現行犯逮捕劉男，詢後依詐欺、重利、偽造文書、侵占等罪的送辦。金門地政士事務所林怡接受《NOWnews》訪問表示，不動產質借是不少人周轉時會選擇的方式，事實上，借貸是否合法、是否詐騙，可從「代書與公證人、本票與借據、本票金額、利息」發現端倪。兩者皆必須通過嚴格國考，通常相當愛惜羽毛，代書目前已正名為地政士，自稱代書可能就有問題，可要求查看證照，並上網查詢。地政士查詢網站「內政部不動產服務業資訊系統」；民間公證人查詢網站「司法院-民間公證人名冊」。兩者皆是債權證明，事實上，只要有借據，就能有所依據，而簽本票主要是有利債權人，若債務人未依約歸還款項，債權人可依此向法院聲請法拍質押的不動產。這裡要特別注意一件事，本票具有流通性，故最好註名「禁止背書轉讓」。正常不能開高於債務金額，現實中，借款人就是資產弱勢，民間借貸公司一定會開出較高金額作為擔保金，如10萬元，而詐騙案要求的金額，往往高出很多，一旦看到擔保金過高，就要提高警覺。合法的民間借貸，一般年息約7～10%，受到法令規範，上限則為16%；一旦超過上限，就是俗稱的「高利貸」，一旦超過，通常債務人通常也很難有能力償還。林怡最後強調，任何民間不動產質借，應該都要諮詢擁有證照的相關專家，如地政士、律師等，並尋找合法登記的融資公司，除了對方提供的證照或登記，也應自行上網至政府相關網站查詢，再三核實身分，才能確保自身權益不要受損。