Mandy暗酸誰還追求美白　汪小菲無效救援被笑：緊咬大S流量血包

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▲Mandy在直播中說自己沒有追求美白。（圖／翻攝自微博）

▲Mandy和汪小菲（右）時常一起直播。（圖／翻攝自小紅書）

汪小菲與大S離婚2年，今年5月和和Mandy（馬筱梅）再婚，Mandy也夫唱婦隨開始經營小紅書、直播，先前才在，被說是在替他先前開嗆大S的爆走行為解釋，沒想到又有人發現，Mandy又拿美白這件事做文章，直喊，「真的有人在追求很白這件事嗎？」大S曾出版《美容大王》書籍，內文提及許多美白相關的祕訣，沒想到近來前夫汪小菲的妻子Mandy在直播中被問到美白問題，她先是大方回應，「我沒有在追求白，所以黑不黑無所謂。」隨後提問，「真的有人在追求很白這件事嗎？應該沒有吧，應該都是以健康為主吧。」這時候汪小菲趕緊跳出來轉移話題，「冬天就白回來了，沒事，夏天有夏天的樣。」還要Mandy跟他去北京的直播間看看，那邊有很多打光燈，可以把皮膚打得很美。不過Mandy並沒有放過美白的話題，又說，「其實我也不是算很黑，我只是要提倡大家健康一點對吧。」這片段在微博被轉發，「Mandy內涵大S」直接登上熱搜，網友紛紛熱議，「一家子都要咬著大S女明星這個流量血包，吃相及其難看」、「一個大S養活了前夫全家」，不過Mandy表示只是正常交流，沒有其他意思。