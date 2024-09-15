中職／味全龍大巨蛋狂歡！温嵐、徐佳瑩接力開唱　邀球迷嗨慶中秋

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲味全龍今（15）日在台北大巨蛋交手中信兄弟的賽事後，邀請金曲樂團「宇宙人」獻唱。（圖／味全龍提供）

▲味全龍今（15）日在台北大巨蛋交手中信兄弟的賽事後，邀請原民歌手「温嵐」獻唱。（圖／味全龍提供）

，賽後並與人氣樂團「告五人」一同嗨唱大巨蛋。後續3天賽事，也將先後邀請温嵐、宇宙人、徐佳瑩、王識賢、黃小琥和樂團「理想混蛋」等豪華卡司熱力開唱，邀請球迷一起嗨翻中秋夜。針對這四場大巨蛋主場賽事，味全龍球團斥資近600萬元，全面提升音響、燈光、雷射及啦啦隊應援舞台等硬體規格，其中包含以應援曲特別設計的光雕秀，以及專為賽後演唱會增設的陣列喇叭，而週六賽後告五人也誠意滿滿的連唱五首主打歌曲，讓全場近3萬名球迷粉絲大呼值回票價！今（15）日起接連三天的賽後演唱會，初次在大巨蛋登板的小龍女練習生，在經歷萬人加油聲的震撼體驗後，也紛紛表示迫不及待要於後面三天全力以赴，與小龍女成員們一起帶領全場球迷為龍將應援！，邀請大家一起在大巨蛋賞月吃月餅，感受最特別的中秋棒球夜。