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中職／味全龍大巨蛋狂歡！温嵐、徐佳瑩接力開唱　邀球迷嗨慶中秋

記者林之越/綜合報導

▲味全龍自今（15）日起，先後邀請温嵐、宇宙人、徐佳瑩、王識賢等豪華卡司開唱，邀起球迷一起嗨翻中秋。（圖／味全龍提供）
▲味全龍自今（15）日起，先後邀請温嵐、宇宙人、徐佳瑩、王識賢等豪華卡司開唱，邀起球迷一起嗨翻中秋。（圖／味全龍提供）
味全龍昨（14）日起在臺北大巨蛋進行主場四連戰，首場即吸引28,176名球迷進場觀賽，共同見證味全龍球員「伍鐸」成為中職史上第2位，可不受洋將登錄名額限制的外籍選手，賽後並與人氣樂團「告五人」一同嗨唱大巨蛋。後續3天賽事，也將先後邀請温嵐、宇宙人、徐佳瑩、王識賢、黃小琥和樂團「理想混蛋」等豪華卡司熱力開唱，邀請球迷一起嗨翻中秋夜。

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針對這四場大巨蛋主場賽事，味全龍球團斥資近600萬元，全面提升音響、燈光、雷射及啦啦隊應援舞台等硬體規格，其中包含以應援曲特別設計的光雕秀，以及專為賽後演唱會增設的陣列喇叭，而週六賽後告五人也誠意滿滿的連唱五首主打歌曲，讓全場近3萬名球迷粉絲大呼值回票價！

今（15）日起接連三天的賽後演唱會，分別為9月15日的原民歌手「温嵐」、金曲樂團「宇宙人」，9月16日的金曲歌后「徐佳瑩」、台語歌王「王識賢」，以及 9月17日的Pub女王「黃小琥」、流行樂團「理想混蛋」，豪華陣容堪稱跨年演唱會等級。初次在大巨蛋登板的小龍女練習生，在經歷萬人加油聲的震撼體驗後，也紛紛表示迫不及待要於後面三天全力以赴，與小龍女成員們一起帶領全場球迷為龍將應援！

而9月17日適逢中秋佳節，龍隊當日將在大巨蛋頂投影滿月意象，並準備2000顆特製「綠豆椪」送給進場的球迷朋友，邀請大家一起在大巨蛋賞月吃月餅，感受最特別的中秋棒球夜。

▲味全龍今（15）日在台北大巨蛋交手中信兄弟的賽事後，邀請金曲樂團「宇宙人」獻唱。（圖／味全龍提供）
▲味全龍今（15）日在台北大巨蛋交手中信兄弟的賽事後，邀請金曲樂團「宇宙人」獻唱。（圖／味全龍提供）
▲味全龍今（15）日在台北大巨蛋交手中信兄弟的賽事後，邀請原民歌手「温嵐」獻唱。（圖／味全龍提供）
▲味全龍今（15）日在台北大巨蛋交手中信兄弟的賽事後，邀請原民歌手「温嵐」獻唱。（圖／味全龍提供）

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