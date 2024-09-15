玉木朋孝稱讚江坤宇！平野惠一笑說謝謝　認同守備有日職一軍水準

平野惠一謝謝玉木朋孝稱讚江坤宇！統一7-ELEVEn獅日籍內野統籌教練玉木朋孝，近日接收訪問中，讚美中信兄弟的內野手江坤宇守備功力一流，但認為富邦悍將的張育成，還不屬於自己心中一流的內野手，此番言論掀起網路熱烈討論。兄弟總教練平野惠一今（15）日賽前受訪，得知隊內江坤宇被稱讚時，面帶微笑的說道：「謝謝玉木教練！」同時，也表態認同江坤宇的守備能力，應該有日職一軍的水準。
玉木言論引發討論 鄭宗哲跨海回應
玉木朋孝教練昨（15）日接受媒體採訪時，提到中職內防守能力突出的游擊手，其中包含江坤宇及張育成。玉木朋孝在訪問中指出，兄弟守備教練有給予球員正確的觀念，且稱讚江坤宇的守備能力，認為是兄弟能夠這麼強的關鍵。
另一方面，玉木朋孝則認為張育成有時會使用跑傳的方式守備，如果是腳程快的選手，更應該確實墊步，快速的將球傳出去，增加出局的機率，才是他認為「一流內野手」該具備的標準。
這番言論隨即掀起熱烈討論，旅美的台將鄭宗哲，甚至透過社群平台，發表自己的看法，表示：「不管用什麼方式，只要能出局就好了吧。」言下之意似乎並不完全認同玉木朋孝的看法。
平野笑說謝謝 認同江坤宇守備功力
而兄弟總教練平野惠一，在得知玉木朋孝對於江坤宇的稱讚時，則是先遲疑了一下，問說：「是玉木教練嗎？」跟翻譯確認後才笑著說道：「謝謝玉木教練，很開心被稱讚。」
並接著說道：「江坤宇的存在真的很巨大，也相信他還有更多的成長空間。」當有媒體問到江坤宇的守備是否達到日職一軍水平時，平野惠一微微點頭表示：「我認為有，但是因為有些日職選手到一壘的腳程更快，所以實際上來說還是不知道。」
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玉木朋孝教練昨（15）日接受媒體採訪時，提到中職內防守能力突出的游擊手，其中包含江坤宇及張育成。玉木朋孝在訪問中指出，兄弟守備教練有給予球員正確的觀念，且稱讚江坤宇的守備能力，認為是兄弟能夠這麼強的關鍵。
另一方面，玉木朋孝則認為張育成有時會使用跑傳的方式守備，如果是腳程快的選手，更應該確實墊步，快速的將球傳出去，增加出局的機率，才是他認為「一流內野手」該具備的標準。
這番言論隨即掀起熱烈討論，旅美的台將鄭宗哲，甚至透過社群平台，發表自己的看法，表示：「不管用什麼方式，只要能出局就好了吧。」言下之意似乎並不完全認同玉木朋孝的看法。
平野笑說謝謝 認同江坤宇守備功力
而兄弟總教練平野惠一，在得知玉木朋孝對於江坤宇的稱讚時，則是先遲疑了一下，問說：「是玉木教練嗎？」跟翻譯確認後才笑著說道：「謝謝玉木教練，很開心被稱讚。」
並接著說道：「江坤宇的存在真的很巨大，也相信他還有更多的成長空間。」當有媒體問到江坤宇的守備是否達到日職一軍水平時，平野惠一微微點頭表示：「我認為有，但是因為有些日職選手到一壘的腳程更快，所以實際上來說還是不知道。」