房貸旱災有解？「六大壽險業者」降下及時雨　一圖看清承作條件

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▲目前共六家壽險業者提供房貸服務，不過，國泰人壽已顯示須排隊，整體額度是否可解「房貸之亂」仍未知。（圖／翻攝壽險公會網站）

▲曾敬德指出，已簽約、尚未核貸的購屋族，除了已送件銀行，最好也多準備一些備案。（示意圖／pexels）

新青安點燃的房市之火，引爆房貸之亂，如今有解了？根據「壽險公會網站-壽險業購置住宅貸款資訊」，目前共六家壽險業者開放申請房貸，其中兩家備註強調「首購、自住」優先，其它四家則未備註，不過，疑似案件湧入速度迅速，已有業者強調近期業務量大增，必須排隊等待。據「壽險業購置住宅貸款資訊」網站資料，共六家壽險業者開放申請房貸，其中，台灣人壽、中華郵政，備註首購自用優先承貸；保誠人壽、國泰人壽、新光人壽、富邦人壽則無自用相關備註。不過，國泰人壽則已強調「房貸業務量大增、須排隊」。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然目前大多銀行顯示仍有房貸額度，但已有1/3的銀行都備註「排隊等撥款」，不少銀行還「拉高利率、降低成數」等，各種方式以價制量。他指出，目前六大壽險業的加入房貸申貸行列，可說是及時雨，不過，觀察國泰人壽也備註「須排隊」，顯示壽險業者放貸水位也有急速攀升的情況，這場及時雨，是否夠解開房貸旱災，仍須觀察。不過，壽險業畢竟主業仍是保險，據部分申貸戶分享經驗，壽險公司對老客戶相對友善，利率與成數上，更容易爭取到優惠，有房貸急需者，不妨檢視手頭保險單，是否有上述公司。曾敬德建議，近期已簽約、尚未核貸的購屋族，除了已經送件的銀行外，最好有所備案，如其它銀行、壽險業、信用合作社、農會等，並做好被拒貸的最壞打算，盡速盤點自身可挪用資金，或可能借貸的親朋好友等。另外，如果是尚未簽約的購屋族，最好與屋主協商，將交屋期限押在3個月以後，確保有時間處理房貸問題，簽約時，也盡量與屋主協商，在契約細項註明「貸款成數不足X成，雙方無條件解約」等但書，才能避免房子沒買到，卻損失一大筆訂金。