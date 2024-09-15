徐若熙投生涯最長6.1局！味全龍3：0中信兄弟　下半季封王維持M12

味全龍昨（14）日以1分差敗給中信兄弟後，雙方下半季勝差來到5場，今（15）日持續在台北大巨蛋交手，進行攸關下半季戰績的「龍象大戰」第2戰，味全派出「龍之子」徐若熙，展現搶勝決心。兄弟先發德保拉表現毫不遜色，前5局上演投手大戰，直到6局下德保拉才丟掉首分，不過在7局下挨了張祐嘉的兩分砲，最終，兄弟就以0：3敗給味全。目前兄弟下半季封王的魔術數字維持在M12，而味全則仍有機會角逐下半季冠軍。
前5局投手大戰 味全靠失誤破蛋
前3個半局雙方沒有得分，兄弟先發德保拉投出9上9下，徐若熙雖然有被曾頌恩敲出安打，但仍將兄弟打線守在得點圈之前。
比賽4局上，陳俊秀從徐若熙手中敲出中右外野的安打，許基宏接續打出同方向安打，本場比賽首度攻佔上得點圈，結果曾頌恩敲出三壘側滾地球，直接進到劉基鴻手套，順勢完成543的雙殺守備，成功化解危機。直到前5局打完，雙方陷入投手戰，維持0：0平手。
6局下，味全李凱威選到四壞球保送，張政禹接力敲出平飛安打，搶下一、三壘有人的進攻機會，郭嚴文敲出一游間軟弱滾地球，但二壘手岳政華發生傳球失誤，沒能抓下任何出局數，味全也率先攻下本場比賽第1分。
鋭歐驚險拆彈 張祐嘉巨蛋開轟
結果進到7局下，換味全的游擊手張政禹出現傳球失誤，徐若熙後續陷入一、二壘有人危機，投手教練決定由鋭歐接替登板，驚險在一壘前刺殺岳東華，隨後讓高宇杰敲出右外野高飛球，遭到接殺，幫助龍隊成功拆彈。
7局下，蔣少宏敲出三壘側穿越安打上壘，結果前2個打席沒有安打的張祐嘉，直接敲出右外野方向超高拋物線的兩分砲，是個人本季的第3轟。最終，雙方在8、9局都沒有分數進帳，味全就以3：0擊敗兄弟，將重要的系列賽扳平成1勝1負。
徐若熙面對近況火燙的兄弟打線，投出本季最長的6.1局好投，被敲5支安打沒有失分，送出3次三振，收下本季第7勝。
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前3個半局雙方沒有得分，兄弟先發德保拉投出9上9下，徐若熙雖然有被曾頌恩敲出安打，但仍將兄弟打線守在得點圈之前。
比賽4局上，陳俊秀從徐若熙手中敲出中右外野的安打，許基宏接續打出同方向安打，本場比賽首度攻佔上得點圈，結果曾頌恩敲出三壘側滾地球，直接進到劉基鴻手套，順勢完成543的雙殺守備，成功化解危機。直到前5局打完，雙方陷入投手戰，維持0：0平手。
6局下，味全李凱威選到四壞球保送，張政禹接力敲出平飛安打，搶下一、三壘有人的進攻機會，郭嚴文敲出一游間軟弱滾地球，但二壘手岳政華發生傳球失誤，沒能抓下任何出局數，味全也率先攻下本場比賽第1分。
鋭歐驚險拆彈 張祐嘉巨蛋開轟
結果進到7局下，換味全的游擊手張政禹出現傳球失誤，徐若熙後續陷入一、二壘有人危機，投手教練決定由鋭歐接替登板，驚險在一壘前刺殺岳東華，隨後讓高宇杰敲出右外野高飛球，遭到接殺，幫助龍隊成功拆彈。
7局下，蔣少宏敲出三壘側穿越安打上壘，結果前2個打席沒有安打的張祐嘉，直接敲出右外野方向超高拋物線的兩分砲，是個人本季的第3轟。最終，雙方在8、9局都沒有分數進帳，味全就以3：0擊敗兄弟，將重要的系列賽扳平成1勝1負。
徐若熙面對近況火燙的兄弟打線，投出本季最長的6.1局好投，被敲5支安打沒有失分，送出3次三振，收下本季第7勝。