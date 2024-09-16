台灣人不愛吃淡水魚？掀印尼網友熱議　點出兩大「拒吃」原因

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台灣人相較於淡水河裡的「吳郭魚」，更偏好遠洋漁業的魚類，印尼網友製作「台灣人不愛吃淡水魚」影片，意外掀起網友們熱議。一名印尼影音創作者在YouTube發佈短影音，內容提及：「印尼人在河中看到尼羅吳郭魚，一定會立刻補來吃。但台灣人卻認為這種淡水魚對健康有害，不適合食用，因此台灣人一般都不吃淡水魚。」該影片於8日上傳至YouTube，累積至今已超過百萬人觀看，有上千名網友討論台灣的飲食習慣，還吸引當地媒體的報導。「東爪哇時報」（Jatim times）13日以「台灣人真的不吃淡水魚嗎？社群上熱議」為標題報導，並指台灣政府並沒有明文禁止或建議民眾吃淡水魚，但台灣人仍偏好吃生活在海裡的魚。由於印尼人偏好吃各種魚類，尤其時常吃淡水魚，對於台灣人民比較不吃吳郭魚，掀起討論與好奇。Youtube帳號名稱為@INFOSATWA-idn的印尼影音創作者指出，尼羅吳郭魚被視為能帶來收入的魚類，富有龐大商機，但在台灣的情況卻完全不同，因為「台灣人認為尼羅吳郭魚是種令人厭惡的魚類，且因存在可能感染肝吸蟲的風險而不被喜愛」。在台灣工作的印尼網友留言指出，台灣人不願捕捉和食用淡水魚是因為他們認為河流受到汙染，也有網友解釋，「台灣河川中的尼羅吳郭魚因未被捕食，而大量繁殖，數量暴增。他們更喜歡吃養殖魚，並認為這種魚更安全且適合食用」。台灣衛福部疾管署曾在2003年發布新聞稿呼籲民眾，台灣本土淡水魚類常感染肝吸蟲，因此民眾若生食淡水魚類，有可能會感染中華肝吸蟲。中華肝吸蟲主要流行於中國大陸、台灣及東南亞等國家，屬於人畜共通寄生蟲傳染病之一，而這或許也是民眾不吃淡水魚的原因之一。此事傳回台灣網路社群，有台灣人認為「不只是健康問題，單純就是難吃」、「吳郭魚刺多又難吃」和「台灣四面環海，幹嘛不吃肉質更鮮甜的魚」。