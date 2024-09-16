桃園商業版塊飄移！重劃擊敗老市區　1.46億2024新店王在蘆竹

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▲桃園近年新興重劃區輩出，人流、商圈版圖出現移動，投資客、業主開始鎖定重劃區高總價店面購買。（圖／台灣房屋提供）

▲傳統熱鬧商圈優勢不減，中原夜市店面以1坪143.1萬，奪今年店面單價王。（圖／翻攝Google Maps）

桃園2024新科店面王誕生！由蘆竹南崁「海喬清水硯」1~2樓，總價1.46億拿下，總價為今年目前最高，用途為診所，另觀察前三名總價店面，為診所、銀行，專家指出，目前高總價店面都有三大特色，「房子新、面積大、停車方便」，吸引銀行、醫療產業進駐。根據實價登錄，截至今年8月，蘆竹南崁「海喬清水硯」的1~2樓，5月以總價1.46億，成為今年目前為止總價最高店面，用途為診所；而亞、季軍分別為青埔「國際金融雙星」1樓總價1.44億、蘆竹「英橋帝苑」1~2樓總價1.22億，皆由銀行承租中。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，往年店面投資多集中於熱鬧老市區，而此次高總價店面成交，多集中於新興重劃區，皆具有三大特色「房子新、面積大、停車方便」，主要是因為桃園近年新興重劃區輩出，且人潮持續往外圍移動，新興重劃區店面規劃氣派，新大樓停車位也相對充足，吸引許多人投資，或業者購入自用。觀察2024年至今桃竹地區單價最高的樓店交易，其中桃園市中壢區實踐路43年老公寓一樓店面，坪數不到10坪，單價高達143.1萬元，成為今年桃竹地區的樓店單價王！台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，該店面位於中原夜市內，鄰近中原大學，老市區店面普遍沒有新興重劃區大，但商圈客源充沛，租金收益穩定，且該筆成交也符合危老條件，進可攻、退可守，對於投資人而言，依舊是香餑餑，故相對新興重劃區來說，更容易衝出高單價成交紀錄。