壽司郎魔物獵人今狩獵！100盤「輕鬆集滿」教學　爽抽85cm肉槌包

台灣壽司郎最新聯名《魔物獵人》20周年今（16）日開始狩獵，應景中秋節設計原創餐點開吃「超多烤肉壽司」搭配限量特典，還打造貼紙、武器插卡、資料夾、遊戲經典道具圖示吊飾，加價購隨從艾路壓克力手機架、補給品箱保冷袋、蒼火龍不鏽鋼杯套組。《NOWnews今日新聞》劇透「100盤特別任務輕鬆集滿」教學，助攻大家爽抽獎85cm超大全熟肉槌包、限定T-Shirt、及MSI魔物獵人聯名款27吋電競螢幕一次整理。
📌原創餐點！壽司郎《魔物獵人》限量特典武器插卡、遊戲封面貼紙
壽司郎聯名《魔物獵人》20周年特別任務！9月16日至10月20日連續35天狩獵，內用3款原創餐點，中秋節必吃
◾️「部位破壞！取得魔物尾巴」80元
◾️「任務發生！魔物蛋搬運任務」60元
◾️「限定特典－武器插卡」隨餐附贈，全套共14款、全台限量263,200張，包含大劍、單手劍、雙劍、狩獵笛、太刀、大錘、長槍、銃槍、斬擊斧、弓、充能斧、操蟲棍、重弩槍、輕弩槍（款式隨機贈送，恕不挑款）。
◾️「野生鮪魚豪華拼盤」300元，同步獲得「魔物獵人20周年紀念貼紙」乙張，可收藏《魔物獵人》歷年來的遊戲封面共17款，全台限量112,800張（款式隨機贈送，恕不挑款）。
📌滿額贈！壽司郎《魔物獵人》資料夾、吊飾
壽司郎聯名《魔物獵人》20周年共有三波滿額贈活動，凡於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票金額滿450元，即可獲得限量聯名贈品（活動僅限內用；數量有限送完為止；外帶、外送恕不適用）。
◾️9月16日起：壽司郎×《魔物獵人》紀念資料夾－獵人款（全台限量20,000個）
◾️9月23日起：壽司郎×《魔物獵人》紀念資料夾－魔物款（全台限量20,000個）
◾️10月7日起：遊戲經典道具圖示吊飾（全套共計10款，全台限量50,000個，款式隨機贈送）
📌加價購！壽司郎《魔物獵人》手機架、保冷袋、不鏽鋼杯套組
壽司郎聯名《魔物獵人》加價購活動，凡於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票金額滿400元，即可加價換購乙個；滿額兩倍可加價雙倍換購2個，依此類推（活動僅限內用；數量有限售完為止；外帶、外送恕不適用；預購商品約11月上旬憑單取貨）。
輕鬆收藏教學：9月27日起同時有兩款聯名商品滿額預購，只要內用消費單筆發票金額滿800元，可分別花300元預購「補給品箱保冷袋」＋350元預購「蒼火龍不鏽鋼杯套組」，聰明一次全拿。
◾️9月20日起：「隨從艾路手機架」換購加價280元（全台限量7,000個）
◾️9月27日起：「補給品箱保冷袋」預購加價300元（全台限量10,000個）、「蒼火龍不鏽鋼杯套組」預購加價350元（全台限量10,000個）
📌壽司郎100盤特別任務！抽獎超大全熟肉槌包、限定T-Shirt、MSI魔物獵人聯名款27吋電競螢幕
9月16日至10月20日壽司郎聯名《魔物獵人》20周年特別任務，全台門市單次用餐壽司圓盤「滿20盤」可獲得1個集點章、「滿40盤」可獲2個集點章；挑戰滿100盤可獲5個集點章。（壽司圓盤包含紅盤、白盤、銀盤、黑盤、金盤；活動僅限內用；外帶、外送恕不適用）。
輕鬆集滿教學：集點章可分次累積，至少吃5次「各滿20盤」，或大胃王一次挑戰、或號召親朋好友團體用餐一起集點是官方認證可以的。只是要符合官方規定，5個集點章需蓋在同一張卡面，不可收集5張卡合併兌換抽獎資格。
◾️85cm超大全熟肉槌包 10名
◾️魔物獵人20周年聯名限定T-Shirt 10名
◾️MSI魔物獵人聯名款27吋電競螢幕 1名
動漫迷別錯過穿越銀河的聯動！連鎖披薩必勝客也與《崩壞：星穹鐵道》驚喜合作，打造帶你乘坐星穹列車 和姬子、銀枝共赴盛宴的「一公尺派對盒」，還打造遊戲視覺腰封、
珍藏閃卡（含遊戲虛寶）、群星邀約徽章、角色貼紙、 群星邀約金鑰之圈等超豐富週邊商品，買「一公尺派對盒」就送聯名豪華贈品禮包。
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壽司郎聯名《魔物獵人》20周年特別任務！9月16日至10月20日連續35天狩獵，內用3款原創餐點，中秋節必吃
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