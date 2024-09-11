魔物獵人到壽司郎狩獵超大烤肉！9/16一堆聯名週邊送27吋電競螢幕

迴轉壽司戰爭白熱化！藏壽司聯名日本吉伊卡哇轟動全台，台灣壽司郎將請出《魔物獵人》9月16日開始狩獵，除了推出原創餐點限量特典，中秋節開吃超大烤肉，還打造貼紙、武器插卡、資料夾、遊戲經典道具圖示吊飾、隨從艾路壓克力手機架、補給品箱保冷袋、蒼火龍不鏽鋼杯套組，挑戰100盤特別任務集點章還可抽獎85cm超大全熟肉槌包、限定T-Shirt，最狂送出MSI魔物獵人聯名款27吋電競螢幕，20周年特別任務一次整理。
📌壽司郎《魔物獵人》原創餐點！送限量特典武器插卡、遊戲封面貼紙
中秋節開吃超大烤肉！壽司郎聯名《魔物獵人》20周年特別任務，9月16日至10月20日連續35天狩獵啦，內用3款原創餐點「部位破壞！取得魔物尾巴」80元一次給爆8片燒肉有夠狂、「任務發生！魔物蛋搬運任務」60元開吃巢穴中的龍蛋；隨餐附贈「限定特典－武器插卡」，全套共14款、全台限量263,200張，包含大劍、單手劍、雙劍、狩獵笛、太刀、大錘、長槍、銃槍、斬擊斧、弓、充能斧、操蟲棍、重弩槍、輕弩槍（款式隨機贈送，恕不挑款）。
爽吃「野生鮪魚豪華拼盤」300元，則可獲得「魔物獵人20周年紀念貼紙」乙張，共17款可收藏《魔物獵人》歷年來的遊戲封面，全台限量112,800張（款式隨機贈送，恕不挑款）。
📌壽司郎《魔物獵人》滿額贈！送資料夾、吊飾
壽司郎聯名《魔物獵人》20周年共有三波滿額贈活動，凡於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票金額滿450元，即可獲得限量聯名贈品（活動僅限內用；數量有限送完為止；外帶、外送恕不適用）。
◾️9月16日起：壽司郎×《魔物獵人》紀念資料夾－獵人款（全台限量20,000個）
◾️9月23日起：壽司郎×《魔物獵人》紀念資料夾－魔物款（全台限量20,000個）
◾️10月7日起：遊戲經典道具圖示吊飾（全套共計10款，全台限量50,000個，款式隨機贈送）
📌壽司郎《魔物獵人》加價購！手機架、保冷袋、不鏽鋼杯套組
壽司郎聯名《魔物獵人》加價購活動，凡於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票金額滿400元，即可加價換購乙個；滿額兩倍可加價雙倍換購2個，依此類推（活動僅限內用；數量有限售完為止；外帶、外送恕不適用；預購商品約11月上旬憑單取貨）。
◾️9月20日起：「隨從艾路手機架」換購加價280元（全台限量7,000個）
◾️9月27日起：「補給品箱保冷袋」預購加價300元（全台限量10,000個）、「蒼火龍不鏽鋼杯套組」預購加價350元（全台限量10,000個）
幫鐵粉補充收藏秘訣，9月27日起同時有兩款聯名商品滿額預購，聰明一次全拿的方法就是，內用消費單筆發票金額滿800元，即可分別花300元預購「補給品箱保冷袋」＋350元預購「蒼火龍不鏽鋼杯套組」。
📌壽司郎100盤特別任務！抽獎超大全熟肉槌包、限定T-Shirt、MSI魔物獵人聯名款27吋電競螢幕
壽司郎聯名《魔物獵人》20周年特別任務，9月16日至10月20日，至壽司郎全台門市單次用餐壽司圓盤「滿20盤」可獲得1個集點章、壽司圓盤「滿40盤」可獲得2個集點章；挑戰滿100盤可獲得5個集點章。總共累積集滿5個章可參加抽獎（壽司圓盤包含紅盤、白盤、銀盤、黑盤、金盤；活動僅限內用；外帶、外送恕不適用）。
◾️85cm超大全熟肉槌包 10名
◾️魔物獵人20周年聯名限定T-Shirt 10名
◾️MSI魔物獵人聯名款27吋電競螢幕 1名
記者幫忙白話文解釋，挑戰「100盤特別任務」集點章可分次累積，但單次用餐至少需「滿20盤」才能獲得1個集點章；且官方規定5個集點章需蓋在同一張卡面，換言之，不可收集5張卡合併兌換抽獎資格；當然大胃王想要一次挑戰或號召親朋好友團體用餐一起集點是OK的。
另外，最後搶收藏壽司「吉伊卡哇」機會來了，藏壽司苗栗首店進駐頭份市，藏壽司「頭份運動公園店」即日起至9月23日開幕試營運，不只按讚或追蹤品牌官方社群並完成指定步驟，可享「用餐9折」優惠；最新的「吉伊卡哇限量墊板」，也在「頭份運動公園店」限量開贈200份。
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中秋節開吃超大烤肉！壽司郎聯名《魔物獵人》20周年特別任務，9月16日至10月20日連續35天狩獵啦，內用3款原創餐點「部位破壞！取得魔物尾巴」80元一次給爆8片燒肉有夠狂、「任務發生！魔物蛋搬運任務」60元開吃巢穴中的龍蛋；隨餐附贈「限定特典－武器插卡」，全套共14款、全台限量263,200張，包含大劍、單手劍、雙劍、狩獵笛、太刀、大錘、長槍、銃槍、斬擊斧、弓、充能斧、操蟲棍、重弩槍、輕弩槍（款式隨機贈送，恕不挑款）。
爽吃「野生鮪魚豪華拼盤」300元，則可獲得「魔物獵人20周年紀念貼紙」乙張，共17款可收藏《魔物獵人》歷年來的遊戲封面，全台限量112,800張（款式隨機贈送，恕不挑款）。
📌壽司郎《魔物獵人》滿額贈！送資料夾、吊飾
壽司郎聯名《魔物獵人》20周年共有三波滿額贈活動，凡於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票金額滿450元，即可獲得限量聯名贈品（活動僅限內用；數量有限送完為止；外帶、外送恕不適用）。
◾️9月16日起：壽司郎×《魔物獵人》紀念資料夾－獵人款（全台限量20,000個）
◾️9月23日起：壽司郎×《魔物獵人》紀念資料夾－魔物款（全台限量20,000個）
◾️10月7日起：遊戲經典道具圖示吊飾（全套共計10款，全台限量50,000個，款式隨機贈送）
📌壽司郎《魔物獵人》加價購！手機架、保冷袋、不鏽鋼杯套組
壽司郎聯名《魔物獵人》加價購活動，凡於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票金額滿400元，即可加價換購乙個；滿額兩倍可加價雙倍換購2個，依此類推（活動僅限內用；數量有限售完為止；外帶、外送恕不適用；預購商品約11月上旬憑單取貨）。
◾️9月20日起：「隨從艾路手機架」換購加價280元（全台限量7,000個）
◾️9月27日起：「補給品箱保冷袋」預購加價300元（全台限量10,000個）、「蒼火龍不鏽鋼杯套組」預購加價350元（全台限量10,000個）
幫鐵粉補充收藏秘訣，9月27日起同時有兩款聯名商品滿額預購，聰明一次全拿的方法就是，內用消費單筆發票金額滿800元，即可分別花300元預購「補給品箱保冷袋」＋350元預購「蒼火龍不鏽鋼杯套組」。
📌壽司郎100盤特別任務！抽獎超大全熟肉槌包、限定T-Shirt、MSI魔物獵人聯名款27吋電競螢幕
壽司郎聯名《魔物獵人》20周年特別任務，9月16日至10月20日，至壽司郎全台門市單次用餐壽司圓盤「滿20盤」可獲得1個集點章、壽司圓盤「滿40盤」可獲得2個集點章；挑戰滿100盤可獲得5個集點章。總共累積集滿5個章可參加抽獎（壽司圓盤包含紅盤、白盤、銀盤、黑盤、金盤；活動僅限內用；外帶、外送恕不適用）。
◾️85cm超大全熟肉槌包 10名
◾️魔物獵人20周年聯名限定T-Shirt 10名
◾️MSI魔物獵人聯名款27吋電競螢幕 1名
記者幫忙白話文解釋，挑戰「100盤特別任務」集點章可分次累積，但單次用餐至少需「滿20盤」才能獲得1個集點章；且官方規定5個集點章需蓋在同一張卡面，換言之，不可收集5張卡合併兌換抽獎資格；當然大胃王想要一次挑戰或號召親朋好友團體用餐一起集點是OK的。
另外，最後搶收藏壽司「吉伊卡哇」機會來了，藏壽司苗栗首店進駐頭份市，藏壽司「頭份運動公園店」即日起至9月23日開幕試營運，不只按讚或追蹤品牌官方社群並完成指定步驟，可享「用餐9折」優惠；最新的「吉伊卡哇限量墊板」，也在「頭份運動公園店」限量開贈200份。