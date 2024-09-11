藏壽司吉伊卡哇真的要掰了！全新迪士尼TsumTsum扭蛋13款9/19開抽

橫掃全台的藏壽司「吉伊卡哇（ちいかわ）」真的要掰了！亞洲藏壽司今（13）日再宣布，全新13款扭蛋聯名「迪士尼TsumTsum」，超萌米奇、米妮、奇奇與蒂蒂、史迪奇及三眼怪，化身立體吊飾、磁鐵書籤、紙膠帶，還有束口便當袋、三眼怪插手抱枕集點贈品也釋出，預計9月19日開扭。
藏壽司沒有要放過大家，掀起「吉伊卡哇（ちいかわ）」全台爆搶旋風，再曝光9月19日將有最新扭蛋聯名「迪士尼TsumTsum」，請出超可愛米奇、米妮、奇奇與蒂蒂、史迪奇及三眼怪，和招牌壽司美味堆疊在一起，這次共有13款扭蛋，開抽5款立體吊飾、4款磁鐵書籤、4款實用紙膠帶。
「立體吊飾」部分，人氣主角米奇、米妮分別變身成玉子燒、花枝握壽司，奇奇與蒂蒂一起躲在鮭魚棉被下，史迪奇則是頭頂鮮蝦，而鮭魚卵還堆滿三眼怪圓滾滾的頭上，化身成鮭魚卵軍艦；「磁鐵書籤」直接幫大家配好遊戲中萌萌堆疊的可愛模樣；「紙膠帶」則有設計彩繪款、疊高高款，還有高達18隻角色排排站的「迷彩綠」和「迷彩粉」款式，更是必收！
集點週邊贈品則是消費滿 300 元即可獲贈 1 點，集滿 13 點就能帶走「束口便當袋」；集滿 16 點則可兌換迎接秋冬必備的保暖小物「三眼怪插手枕」。消息一出，已有意猶未盡的鐵粉開嗆「還我吉伊卡哇」，Disney控則是蠢動「怎麼辦這個我也可以」，還吶喊「都不讓人休息的」。
藏壽司9月19日起還同步登場Tsum Tsum 期間限定特別企劃即將療癒登場，基隆中正信三店、台北館前店、台中惠文路店和高雄岡山店，限定四間店舖裝置。活動期間到店與Tsum Tsum特色佈置合影完成指定社群步驟，有機會再獲得「Tsum Tsum 雙可愛合金雙鍊組」，太大方啦。
呼應迪士尼TsumTsum，藏壽司也打造「肉潮海派祭」堆疊系壽司，最澎湃必吃「海之幸 豪華三貫」，秋天必嚐「魚卵海膽牛肉、「海膽甜蝦仁海苔包」、「花枝豪華雙重奏」，大人小孩都愛的升級「蟹肉鮭魚卵茶碗蒸」，還有「雙倍牛肉半熟蛋」、「香蔥醬烤豬五花」跟上中秋烤肉的節奏。
另一家迴轉壽司台灣壽司郎，則是鎖定《魔物獵人》玩家，預告《魔物獵人》20週年特別任務，開催一連串聯名活動將於9月16日搶先狩獵，除了推出原創餐點限量特典，中秋節開吃超大烤肉，還打造貼紙、武器插卡、資料夾、遊戲經典道具圖示吊飾，並有加價購隨從艾路壓克力手機架、補給品箱保冷袋、蒼火龍不鏽鋼杯套組；挑戰「100盤特別任務」集點章還可抽獎85cm超大全熟肉槌包、限定T-Shirt，最狂送出MSI魔物獵人聯名款27吋電競螢幕。
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「立體吊飾」部分，人氣主角米奇、米妮分別變身成玉子燒、花枝握壽司，奇奇與蒂蒂一起躲在鮭魚棉被下，史迪奇則是頭頂鮮蝦，而鮭魚卵還堆滿三眼怪圓滾滾的頭上，化身成鮭魚卵軍艦；「磁鐵書籤」直接幫大家配好遊戲中萌萌堆疊的可愛模樣；「紙膠帶」則有設計彩繪款、疊高高款，還有高達18隻角色排排站的「迷彩綠」和「迷彩粉」款式，更是必收！
集點週邊贈品則是消費滿 300 元即可獲贈 1 點，集滿 13 點就能帶走「束口便當袋」；集滿 16 點則可兌換迎接秋冬必備的保暖小物「三眼怪插手枕」。消息一出，已有意猶未盡的鐵粉開嗆「還我吉伊卡哇」，Disney控則是蠢動「怎麼辦這個我也可以」，還吶喊「都不讓人休息的」。
藏壽司9月19日起還同步登場Tsum Tsum 期間限定特別企劃即將療癒登場，基隆中正信三店、台北館前店、台中惠文路店和高雄岡山店，限定四間店舖裝置。活動期間到店與Tsum Tsum特色佈置合影完成指定社群步驟，有機會再獲得「Tsum Tsum 雙可愛合金雙鍊組」，太大方啦。
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另一家迴轉壽司台灣壽司郎，則是鎖定《魔物獵人》玩家，預告《魔物獵人》20週年特別任務，開催一連串聯名活動將於9月16日搶先狩獵，除了推出原創餐點限量特典，中秋節開吃超大烤肉，還打造貼紙、武器插卡、資料夾、遊戲經典道具圖示吊飾，並有加價購隨從艾路壓克力手機架、補給品箱保冷袋、蒼火龍不鏽鋼杯套組；挑戰「100盤特別任務」集點章還可抽獎85cm超大全熟肉槌包、限定T-Shirt，最狂送出MSI魔物獵人聯名款27吋電競螢幕。