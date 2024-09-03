藏壽司吉伊卡哇「墊板」滿額贈！頭份運動公園店9/10起開幕9折

迴轉壽司「藏壽司」聯名日本「吉伊卡哇chiikawa」轟動全台，造成扭蛋提早20天提前結束，9月2日起會同時抽到「吉伊卡哇」或「壽司寵物」；今（3）日官方驚喜宣布最終回「吉伊卡哇限量墊板」將自9月7日起壓軸釋出，以及全新「藏壽司頭份運動公園店」開幕「用餐9折」優惠爽吃14天。
日本「吉伊卡哇chiikawa」全球爆紅，聯名藏壽司18款扭蛋全台掀起狂搶風波！繼限量資料夾、筆記本，打卡抽獎保冷袋後，藏壽司最新釋出4款「吉伊卡哇限量墊板」，將於9月7日起壓軸開贈，單筆消費滿1000元，按讚藏壽司官方Facebook或是追蹤Instagram粉絲專頁，就能當場免費獲得。款式隨機發送，恕不挑款；全台店鋪共11,800份；贈品數量有限、送完為止。
並宣布藏壽司苗栗首店進駐頭份市，看好鄰近竹南科學園區的市場潛力，「頭份運動公園店」開幕試營運9月10日至9月23日，連續14天按讚或追蹤品牌官方社群並完成指定步驟，可享「用餐9折」優惠。偷偷告訴大家，最新的「吉伊卡哇限量墊板」，也會於「頭份運動公園店」試營運當天限量開贈喔。
中秋節藏壽司則推薦清爽系解膩壽司，首次推出新品「生蝦壽司」，還有期間限定「炙烤味噌起司鮭魚壽司」和「鹽味花蛤軍艦」滿滿海味，幫吃膩烤肉的大家爽口一下。
另外，爭鮮迴轉壽司則開吃「秋季鮭蟹季」，以秋天季節美食「Perfect Match！天生絕配」為主題，打造6道期間限定餐點，還把全球爭鮮壽司師傅競賽冠亞軍作品「金賞鮭蝦佐蟹黃」、「一番鮭鰈雙享」端上桌。只要40元就能吃到「蟹膏蟹肉盛」、「蟹膏紅蟹雙享」、「麵包蟹身」，實在好滿足。
我是廣告 請繼續往下閱讀
並宣布藏壽司苗栗首店進駐頭份市，看好鄰近竹南科學園區的市場潛力，「頭份運動公園店」開幕試營運9月10日至9月23日，連續14天按讚或追蹤品牌官方社群並完成指定步驟，可享「用餐9折」優惠。偷偷告訴大家，最新的「吉伊卡哇限量墊板」，也會於「頭份運動公園店」試營運當天限量開贈喔。
中秋節藏壽司則推薦清爽系解膩壽司，首次推出新品「生蝦壽司」，還有期間限定「炙烤味噌起司鮭魚壽司」和「鹽味花蛤軍艦」滿滿海味，幫吃膩烤肉的大家爽口一下。
另外，爭鮮迴轉壽司則開吃「秋季鮭蟹季」，以秋天季節美食「Perfect Match！天生絕配」為主題，打造6道期間限定餐點，還把全球爭鮮壽司師傅競賽冠亞軍作品「金賞鮭蝦佐蟹黃」、「一番鮭鰈雙享」端上桌。只要40元就能吃到「蟹膏蟹肉盛」、「蟹膏紅蟹雙享」、「麵包蟹身」，實在好滿足。