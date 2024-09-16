老公包養嫩妹事件才平息　天后闆妹又遭炎上心累喊：整天霸凌我！

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▲闆妹身材被做文章，豪哥不忍開嗆了。（圖／翻攝自豪哥Threads）

▲闆妹生3胎身材保持得很好。（圖／翻攝自豪哥Threads）

直播主「天后闆妹」和丈夫「豪哥」恩愛形象眾人皆知，，跟闆妹只是維持夫妻形象撈錢，其實根本沒登記，夫妻倆事後在直播中秀出身分證，闆妹也替老公澄清謠言，事件剛平息，又有人拿闆妹身材做文章，說她身材豐腴賣瘦身產品「太沒說服力」，此事也讓夫妻倆炸鍋，豪哥也替老婆說話，「我覺得很完美！」日前有網友在社群平台PO出一張闆妹沒修圖的全身照，只見身型嬌小的她，穿著白色緊身裙子，下半身看起來偏豐腴，網友吐槽，「這種身材還賣瘦身產品，是不是太沒說服力了。」闆妹看到生氣怒喊，「偷拍我就算了，還故意拍那種角度，沒完沒了整天蹭熱度。」老公豪哥也寫下，「我老婆32歲生3胎，這種身材我覺得很完美，整天造謠天后闆妹賣減肥產品身材怎樣的，65公斤瘦到54公斤，要多瘦？都骨頭有比較好看？」闆妹也無奈說，「瘦成大家心目中的樣子才叫瘦？直播銷售女裝都360度任你們檢視了，整天霸凌我、消費我。」不少粉絲都心疼闆妹受委屈，也誇豪哥，「替自己老婆護航的男人讚」、「闆妹是女人都羨慕的好身材」、「什麼時候有賣減肥產品了啊，莫名其妙」、「生3個這樣真的很厲害」。豪哥月初被週刊爆料包養18歲嫩妹，當時夫妻倆正在國外旅遊，回國後在直播中澄清，闆妹也傻眼說，如果這件事是真的，為什麼都沒人罵豪哥，大家都到她的IG罵她，豪哥也秀出身分證，配偶欄就寫著闆妹的本名，才讓這件事平息。