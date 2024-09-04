天后闆妹發聲了！得知老公豪哥遭爆「包養嫩妹」吐真實心情

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▲闆妹轉發朋友限動，其中一張是與老公的背影照，看起來心情不受醜聞影響。（圖／翻攝自闆妹IG）

直播主「天后闆妹」和丈夫「豪哥」恩愛形象眾人皆知，但今（4）日，雖然夫妻倆都沒有正面回應，但闆妹稍早分享朋友的限時動態，朋友標記她虧「辣個女人今天流量很好」，還替她跟豪哥拍下恩愛背影照。闆妹3天前在Threads上發問，「最近看到很多人討論，有錢的男人都會有小三嗎？」並發表自己的看法，認為沒錢的也會有，接著問網友，「你身邊也有那種人不可貌相的男性友人嗎？」沒想到今老公豪哥就被《鏡週刊》爆料包養18歲妹妹。女方好友透露兩人是在包養平台認識，一開始並不知道對方是闆妹的老公，以一個月10萬元的價碼開始了包養關係，之後豪哥坦承身分，才說和闆妹只是檯面上的夫妻關係，恩愛形象都是演出來的，實際上也沒有登記結婚，是為了避免雙方事後出事，能確保資產，更抱怨闆妹脾氣很差，老是把他當傭人使喚。對此指控，闆妹和豪哥都尚未做出回應，但稍早闆妹轉發出遊影片，朋友替她跟老公拍下恩愛背影照，朋友還虧，「辣個女人今天流量很好」、「闆妹今日很夯，我是說很美」，朋友在影片中還說，「流量密碼，可以標記你嗎？」闆妹自嘲，「要錢欸，我今天流量很好，10分鐘就1萬。」看起來心情很好，完全不受醜聞影響。