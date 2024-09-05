天后闆妹突爆踹老公！豪哥傳包養18歲嫩妹　深夜連發4張愛人辣照

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▲闆妹突然作勢踹老公。（圖／翻攝自闆妹IG）

直播主「天后闆妹」和丈夫「豪哥」恩愛形象眾人皆知，但昨（4）日，雖然夫妻倆都沒有正面回應，正和朋友出國旅遊，闆妹也在朋友的限時動態中自嘲自己「流量很好」，10分鐘要價1萬的程度，而今日闆妹又轉發朋友替她跟豪哥拍照的影片，只見她突然爆踹老公，狠勁十足，而豪哥則是連續轉發好幾張闆妹的辣照。闆妹和豪哥不甩桃色醜聞，和朋友開心出遊，朋友還替兩人拍下親密合照，友人要他們來點互動，沒想到闆妹突然勒住豪哥的脖子，將膝蓋抬起，作勢猛踹他肚子，逗笑在鏡頭後錄影的友人，「這是什麼互動！特別激情。」而闆妹9月9日生日，她也拍攝一系列形象照，準備做直播活動，豪哥也在限動一連轉發4張老婆的辣照，看起來心情也不受影響。豪哥昨被《鏡週刊》爆料包養18歲妹妹，女方好友透露兩人是在包養平台認識，一開始並不知道對方是闆妹的老公，以一個月10萬元的價碼開始了包養關係，之後豪哥坦承身分，才說和闆妹只是檯面上的夫妻關係，恩愛形象都是演出來的，實際上也沒有登記結婚，是為了避免雙方事後出事，能確保資產，更抱怨闆妹脾氣很差，老是把他當傭人使喚，對此指控，闆妹和豪哥都尚未做出回應。