天后闆妹3天前才問「男人有錢就找小三」？老公豪哥被爆包養嫩妹

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▲闆妹3天前才問了關於男人養小三的問題，就被爆出老公豪哥包養嫩妹。（圖／翻攝自Threads）

▲豪哥（左）傳出包養嫩妹，被踢爆和闆妹（右）是假面婚姻。（圖／闆妹IG）

「天后闆妹」與老公「豪哥」經營直播帶貨年收破億，夫妻倆的好感情也成為粉絲追隨關鍵，沒想到今（4）日豪哥被週刊爆料，在外面包養18歲嫩妹，婚姻形象都是演出來的，有人發現闆妹在3天前曾發問「有錢的男人都會有小三嗎」。闆妹3天前在Threads上發問，「最近看到很多人討論，有錢的男人都會有小三嗎？」並發表自己的看法，認為沒錢的也會有，接著問網友，「你身邊也有那種人不可貌相的男性友人嗎？」沒想到今老公豪哥就被爆出包養18歲嫩妹。根據《鏡週刊》報導，豪哥外傳包養18歲嫩妹，女方友人爆料，兩人是透過包養媒合網站「Sugar-Garden」認識，一開始並不知道對方是闆妹的老公，以一個月10萬元的價碼開始了包養關係，之後豪哥坦承身分，才說和闆妹只是檯面上的夫妻關係，恩愛形象都是演出來的，實際上也沒有登記結婚，是為了避免雙方事後出事，能確保資產，更抱怨闆妹脾氣很差，老是把他當傭人使喚。對此指控，闆妹和豪哥都尚未做出回應。