房貸之亂重創房市！「預售屋」沒影響？實價揭買氣：7月重挫2成

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾敬德指出，房貸之亂、股市回檔，都是造成買氣縮減原因，估計這波重挫後，市場將回歸理性。（示意圖與本文無關／記者陳韋帆攝）





房貸之亂重創房市買氣！房貸之亂開始，二手屋就首當其衝，買氣急速下滑，各大房仲業者紛紛喊苦，不少預售屋代銷、建商，直言影響不大，然而，數字打臉了！實價登錄指出，7月全台預售屋交易量1.26萬件、月減22%，創5個月新低，預售屋買氣明顯受到重大衝擊。根據實價登錄，今年7月全台預售屋交易量共1.26萬件、月減22%，進一步觀察六都與新竹縣市，台北市409件、月減38%，新北市1,835件、月減27%，桃園市2,694件、月減3%，新竹縣市511件、月減39%，台中市2,650件、月減21%，台南市945件、月減21%，高雄市1,815件、月減29%。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，7月股災加上房貸之亂，衝擊購屋信心，市場不斷傳出購屋族房貸碰上延遲撥款、成數過低等問題，即使預售屋簽約後，至少約2～3年才能交屋，但市場信心受挫，買家也開始擔心未來交屋會遇到類似問題，部分轉向觀望。他分析，一般來說，市場出現狀況，初期都會相對恐慌，加上7月股市回檔，建商推案量少，又逢旅遊旺季，都有可能是導致買氣急縮的原因。展望未來，曾敬德說，數據面，7月尚屬於震蕩期，不過，市場已傳出看屋人數驟減消息，加上營建類股指數也出現一波修正，顯示熱銷市況已過，估計未來預售屋市場將回歸理性氛圍，至於這波修正速度，仍有待觀察8、9月變化方能得知