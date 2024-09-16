胡婉玲「自請退休」有內幕？曾說要做到65歲：一輩子的媒體人

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▲胡婉玲卸任民視副總。（圖／翻攝自胡婉玲臉書）

資深媒體人胡婉玲2008年開始擔任民視新聞傳播群副總經理，，民視方也表示她是自請退休，公司正在處理相關流程，不過根據熟識胡婉玲的資深媒體人私下透露，胡婉玲曾多次公開向外界表示，自己身為媒體人，就是一輩子的媒體人，期許自己至少做到65歲才會退休，所以「退休」的消息恐怕是個假議題。胡婉玲在業界資歷豐厚，政商人脈也多，還有拚命三娘之稱，如今雖然說是自請退休，但胡婉玲其實多次向外界表達，身為媒體人就是終生媒體人，會做到65歲才退休，而若真是胡婉玲自己想「退休」，以胡婉玲豐富的主持經歷以及政商關係，恐怕也將會是「退而不休」，甚至將引發媒體的「搶人大戰」。胡婉玲過去曾擔任民視新聞台時事論壇節目《新聞觀測站》製作人兼主持人，以及歷史專題節目《台灣演義》的製作人和主持人，加入民視超過10年，今年8月也曾訪問印度神童阿南德。