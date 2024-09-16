人間微光／赴湯蹈火來救你

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▲擔任消防隊員的林冠儀喜歡救災、打火，救到人就會有成就感。（圖／林冠儀提供）

▲林冠儀曾參加2019年、2023年世界警消運動會，在健力項目得到金牌。（圖／林冠儀提供）

高中的時候，警專的學長來我們學校宣傳招生，他們說念警專不用學費，每個月還有零用金，2年畢業後就有穩定工作，因為我家境不是很好，聽了覺得很心動。行政警察要考歷史地理、消防考的是物理化學，我是念自然組的，所以就報考消防，算是誤打誤撞。警專畢業後當了1個月替代役，分發到消防隊，慢慢喜歡上這份工作，從2007年做到現在17年了。我喜歡救災，喜歡打火，之前的單位在新北新莊，旁邊是五股工業區，火警真的滿多的，有時候打火打到天亮。消防工作每天遇到的東西很不同，不會一成不變，所以我很有興趣，有時候放假放多了，我心裡還會想著趕快回來上班。記得分發到消防隊第3年，我還很菜的時候，那一次進火場，我是第一個走上2樓的，門一打開，就看到一對母子倒在地上，我趕快叫學長來，學長立刻抱起小孩子衝出去急救，我也趕快把那個媽媽拖出去。後來得知，小孩子不幸喪生、媽媽存活下來，那是我做了這麼久，唯一一次在火場把昏迷患者救活的經驗。在火場中，要救到一個昏迷患者，拖出來搶救還活著，是一件相對困難的事。有些人拖出來之後回天乏術，有些人是意識清醒躲在浴室之類的地方，我們只是把他帶出來而已。我所謂的救，是指他沒有意識、呼吸，救出來之後活下來，這對我們消防人員來說，是一個很棒的正能量。那一次美中不足的是小孩子沒有救活，很可惜。其實事後我本來想去慰問一下媽媽，跟她說她是我第一個救活的人，但是因為小孩子沒有活下來，我也不好意思去找她，就默默在心裡想說，OK我救到了一個，這樣就好了。消防工作的危險性很高，最沉重的時刻，莫過於聽到消防弟兄殉職。有一次去一個工廠打火，打到一半出來休息，聽到無線電說別的分隊有人受困，大家很緊張，趕快進去找，原來那個學長現場摸黑不小心從電梯井摔下去，拉出來已經沒有呼吸心跳，開始CPR。我消防衣一脫，自願開救護車載著他衝去醫院，還是急救無效。雖然有心理準備，知道外傷OHCA的存活率很低，但是看到醫生對家屬說沒辦法的時候，我紅了眼眶，心情沉重，那一幕我永遠忘不了。還有一次，我正在大豹溪支援警戒，看到新聞說泰山燒死2個消防員，我很緊張，趕快問是誰，很怕是自己分隊去支援的弟兄，結果是隔壁分隊的學弟。雖然不熟，但是我們都曾經一起訓練，都有看過人，遇到這種事情，真的會滿打擊士氣的，情緒很低落。殉職新聞出來，我們第一個想到的都是「是不是認識的人」，如果不認識，至少不會那麼沈重。消防人員殉職率很高，我們多少都會有陰影、有PTSD（創傷後壓力症候群），只是看你怎麼放下。我給自己的調適，就是去運動、盡量不去想這些事，如果一直想的話，真的會走不出來，消防隊遇到太多生離死別，帶著沉重的心情會沒辦法工作。生命很脆弱，一不小心人就會走掉，所以我覺得要活在當下，想做什麼就去做，追逐夢想。我的興趣就是出國比賽，我接觸重量訓練和健力10年了，很享受上場比賽的感覺，每當在場上用盡全力、破個人紀錄的時候，自己都會感動到想哭。2019年我自費參加世界警消運動會，健力項目拿到1金1銀，2023年我用公費身份再參加，拿到1金3銀。接下來我準備挑戰明年的美國阿諾盃世界最強消防員競賽，還有2025年世界警消運動會，我想讓全世界知道台灣的消防員是很強的。從小我就很喜歡運動，喜歡打籃球，但訓練方法都是土法煉鋼，做一些伏地挺身、開合跳之類的動作，只會一直操而已，連深蹲都沒做過。直到進了消防隊，有一年參加一個師資班集訓，在竹山訓練中心，跟怪獸訓練的何立安教官學到了科學化訓練，才正式投入重訓。肌力和體能訓練對消防隊員來說是一件很重要的事，我們必須要很強壯，因為身上背的器材動不動就是30公斤，而且還要救人，你不知道患者有多重，可能1百多公斤，如果平時沒有訓練，扛不動患者，還要call支援，我會覺得滿丟臉的，造成別人負擔。而且訓練可以預防受傷的風險，懂得用正確姿勢、用核心發力，才不會受傷。以前剛畢業、年輕的時候很衝，還不了解火場的可怕，看到火就想往前衝，想說就把火打掉就好了。後來自己遇過幾次空間迷向的經驗，還有經歷人員傷亡，才會注重安全評估，作戰模式也更保守。像是有一次，我進到一個RC結構（鋼筋混凝土）的火場，裡面全黑，我往前走，找不到隊友，要撤退卻發現後面的路突然被堵住，我慌了，心跳速率瞬間飆高。我才剛進去不久，明明知道呼吸器的空氣還可以撐30分鐘，可是當時很緊張，心理壓力很難形容，平時的訓練教我們要冷靜，但實際上遇到突發狀況，根本冷靜不下來。我沒有喊Mayday（求救），先嘗試自己脫困，就一直爬一直爬，還好順利爬出來，後來才知道房子中間有老舊的木頭天花板塌下來，堵住我的後路，誰會料到RC建築物的中間有老舊木板？救災的時候常遇到很多突發狀況和潛在危險，我們也只能盡量小心。現在的我跟以前比起來保守很多，會想好很多配套方案，不會先衝再說，安全第一，水線到哪裡、人到哪裡，要用到繩索也會拿2條，不會只有1條，不然斷了怎麼辦？自己和夥伴的安全先顧好，才能去救別人。消防隊員出去救災，只求平安回家吃飯，這是最重要的。