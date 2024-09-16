獨／最有錢神明排行！土地公擁3.7億奪冠　無人認領將法拍歸國有

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▲以指定捐贈「神明稱呼」排序，三界公以2.99億為北市最富有神明，但如果統合土地公所有別稱，則是土地公以3.74億奪冠。（圖／台北市地政局提供）

▲地政局提醒，神明並非法人，錯捐的土地，列管期限滿後，仍會進行法拍收歸國有，呼籲民眾盡早認領。（圖／記者陳韋帆攝）

台北市最有錢神明是誰？第一名竟然不是土地公！據台北市政府「神明會」資料，2024年截至9月，共113筆土地，依公告現值排序，第一名為三界公2.99億，顛覆了台灣人對於土地公最富有的傳統印象，進一步觀察資料，可發現土地公因為稱呼眾多，被拆為不同筆數，才導致「神明會排序」未能奪冠！何謂神明會？不少信眾感念神威，捐贈土地給神明，但神明並非自然人，無法接受贈與，導致神明的土地變成無主土地，故中央政府成立神明會，提醒信眾應指定捐贈給指定宮廟或法人，但部分捐贈人早已逝世，且仍不時發生指定神明名字捐贈的情況，無主土地持續增加。根據台北市政府地政局資料，截至今年9月，台北市轄區內共113筆神明會土地，依公告現值排序，第一名為三界公2.99億、第二名福德爺1.66億、第三名福德正神1.25億。進一步觀察資料，土地公在神明會一共出現四個稱呼，福德爺1.66億、福德正神1.25億、福德神0.7億、上福德爺0.13億，四稱呼持有土地公告現值共約3.74億，超過三界公2.99億。台北市地政局指出，雖然目前中央立法，暫時編列神明土地至神明會，但神明畢竟不是法律定義上的法人或自然人，倘若長時間無人提出證明認領，最終將收歸國有，透過法拍轉現入國庫，目前百餘筆土地，預計114年前要進行法律標售程序，並標售完畢，呼籲捐贈人，或受贈者，盡早提出證明認領。