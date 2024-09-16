大谷翔平二壘安打太神奇！道奇9:2逆轉勇士 　封王魔術數字M10

平野惠一「神調度」換上張志豪代打！賽後透露：一定要靠資深球員

記者吳政紘/綜合報導

▲中信兄弟總教練平野惠一毫不猶豫換上張志豪代打強攻 。（圖／記者葉政勳攝）
▲中信兄弟總教練平野惠一毫不猶豫換上張志豪代打強攻 。（圖／記者葉政勳攝）
中職中信兄弟今（16）日跟味全變成投手大戰，比賽9局結束還是0:0，不過延長賽11局「鄉長」陳禹勳續投，一上場就被平野惠一「神調度」張志豪代打轟出2分砲，最終中信兄弟就以2:0擊敗味全龍，兄弟贏球後，下半季封王魔術數字減為M10。兄弟主帥平野惠一表示：「這樣的比賽還是需要由資深球員完成任務，所以毫不猶豫換上他。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
平野惠一調度成功　毫不猶豫換代打

這場比賽兄弟有很多機會可以得分，但是都欠缺臨門一腳，比賽中也可以看到平野惠一難掩失望的神情，而對於這三場比賽，他說：「對方投手都投的很好，我們有想辦法要用機動性去突破，但都沒有辦法成功，對方守備也表現很好。」他強調，最後換上張志豪代打，是因為他是拉打的球員，希望推出他，或是張仁瑋等球員代打，但他也說「一定要靠資深球員幫忙」，張志豪也實現他的想法。

平野說：「因為每局都有機會，希望每場比賽都要好好表現，在比賽結束，都要拿下來，每一場若都可以更好，我們相信會更往自己的目標邁進。」

平野賽後也真情流露，他說：「去年有一些不甘心的結果，所以直到最後一場，都希望可以持續贏下去。」

提到龍隊投手壓制力好，平野惠一希望球隊可以努力突破得分，就算是1分也要拿到，每1分都要努力守下去，才可以贏得比賽。

▲象魔力傷後復出好感動，中信兄弟主帥平野惠一：想給他500分評價。（圖／吳政紘攝）
▲中信兄弟主帥平野惠一，賽後針對球隊問題提出看法。（圖／吳政紘攝）
▲中信兄弟強打張志豪開轟，幫助中信兄弟以2:0擊敗味全龍。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟強打張志豪開轟，幫助中信兄弟以2:0擊敗味全龍。（圖／中信兄弟提供）

玉木朋孝稱讚江坤宇！平野惠一笑說謝謝　認同守備有日職一軍水準

平野惠一超暖心舉動！主審遭曾頌恩擦棒球擊中胸口　立刻上場關切

影／平野惠一「神調度」！謝榮豪生涯首度代打　對決學弟林佳緯

連打德州撲克、柏青哥都不行！平野惠一談日本職棒規定超級嚴格

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選