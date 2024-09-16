平野惠一「神調度」換上張志豪代打！賽後透露：一定要靠資深球員

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▲中信兄弟主帥平野惠一，賽後針對球隊問題提出看法。（圖／吳政紘攝）

▲中信兄弟強打張志豪開轟，幫助中信兄弟以2:0擊敗味全龍。（圖／中信兄弟提供）

中職中信兄弟今（16）日跟味全變成投手大戰，這場比賽兄弟有很多機會可以得分，但是都欠缺臨門一腳，比賽中也可以看到平野惠一難掩失望的神情，而對於這三場比賽，他說：「對方投手都投的很好，我們有想辦法要用機動性去突破，但都沒有辦法成功，對方守備也表現很好。」平野說：「因為每局都有機會，希望每場比賽都要好好表現，在比賽結束，都要拿下來，每一場若都可以更好，我們相信會更往自己的目標邁進。」提到龍隊投手壓制力好，平野惠一希望球隊可以努力突破得分，就算是1分也要拿到，每1分都要努力守下去，才可以贏得比賽。