平野惠一「神調度」換上張志豪代打！賽後透露：一定要靠資深球員

中職中信兄弟今（16）日跟味全變成投手大戰，比賽9局結束還是0:0，不過延長賽11局「鄉長」陳禹勳續投，一上場就被平野惠一「神調度」張志豪代打轟出2分砲，最終中信兄弟就以2:0擊敗味全龍，兄弟贏球後，下半季封王魔術數字減為M10。兄弟主帥平野惠一表示：「這樣的比賽還是需要由資深球員完成任務，所以毫不猶豫換上他。」
平野惠一調度成功 毫不猶豫換代打
這場比賽兄弟有很多機會可以得分，但是都欠缺臨門一腳，比賽中也可以看到平野惠一難掩失望的神情，而對於這三場比賽，他說：「對方投手都投的很好，我們有想辦法要用機動性去突破，但都沒有辦法成功，對方守備也表現很好。」他強調，最後換上張志豪代打，是因為他是拉打的球員，希望推出他，或是張仁瑋等球員代打，但他也說「一定要靠資深球員幫忙」，張志豪也實現他的想法。
平野說：「因為每局都有機會，希望每場比賽都要好好表現，在比賽結束，都要拿下來，每一場若都可以更好，我們相信會更往自己的目標邁進。」
平野賽後也真情流露，他說：「去年有一些不甘心的結果，所以直到最後一場，都希望可以持續贏下去。」
提到龍隊投手壓制力好，平野惠一希望球隊可以努力突破得分，就算是1分也要拿到，每1分都要努力守下去，才可以贏得比賽。
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這場比賽兄弟有很多機會可以得分，但是都欠缺臨門一腳，比賽中也可以看到平野惠一難掩失望的神情，而對於這三場比賽，他說：「對方投手都投的很好，我們有想辦法要用機動性去突破，但都沒有辦法成功，對方守備也表現很好。」他強調，最後換上張志豪代打，是因為他是拉打的球員，希望推出他，或是張仁瑋等球員代打，但他也說「一定要靠資深球員幫忙」，張志豪也實現他的想法。
平野說：「因為每局都有機會，希望每場比賽都要好好表現，在比賽結束，都要拿下來，每一場若都可以更好，我們相信會更往自己的目標邁進。」
平野賽後也真情流露，他說：「去年有一些不甘心的結果，所以直到最後一場，都希望可以持續贏下去。」
提到龍隊投手壓制力好，平野惠一希望球隊可以努力突破得分，就算是1分也要拿到，每1分都要努力守下去，才可以贏得比賽。