張志豪生涯首度砲轟「鄉長」陳禹勳！一開始打出去還不知是全壘打

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▲中信兄弟張志豪，本場面對味全龍開轟，貢獻2分打點。（圖／中信兄弟提供）

張志豪開轟救了球隊！中信兄弟今（16）日在台北大巨蛋迎戰味全龍隊，張志豪近期對龍隊開轟不手軟，尤其他在8月對戰鋼龍，還曾敲出首局首打席全壘打，但是對戰陳禹勳開轟，卻是生涯第一次。透露自己7局就開始準備，張志豪說：「當時跟俊秀就在熱身準備，平野讓我上去，應該就是希望讓我拉打，而且剛好讓我設定到，剛好是直球就打，第一時間打出去的時候，不知道是全壘打，因為大巨蛋不好打，從以前我就沒有對他開轟，這是第一次。」張志豪有想過，有對誰還沒「開轟」？但是自己就是私底下去思考，就像是陳禹勳這樣的投手，的確讓他比較難忘，