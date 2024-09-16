張志豪生涯首度砲轟「鄉長」陳禹勳！一開始打出去還不知是全壘打

張志豪開轟救了球隊！中信兄弟今（16）日在台北大巨蛋迎戰味全龍隊，張志豪在11局上開轟，終場帶領中信兄弟以2:0擊敗味全龍，張志豪代打生涯7轟，實在不容易，他說：「未來希望可以打10支（代打）轟，以這為目標。」張志豪表示，當下自己不知道是全壘打，「因為大巨蛋不好打，想說距離一定夠，好爽。」不過張志豪卻是第一次對「鄉長」陳禹勳開轟，十分難得。
張志豪生涯7發代打轟 帶領兄弟擊敗味全龍
張志豪近期對龍隊開轟不手軟，尤其他在8月對戰鋼龍，還曾敲出首局首打席全壘打，但是對戰陳禹勳開轟，卻是生涯第一次。
陳禹勳過去在樂天桃猿就是王牌救援，但是今年轉戰龍隊，今天卻在延長賽挨轟，張志豪說：「隊友好像也在討論，這應該是第一次對他開轟。」
透露自己7局就開始準備，張志豪說：「當時跟俊秀就在熱身準備，平野讓我上去，應該就是希望讓我拉打，而且剛好讓我設定到，剛好是直球就打，第一時間打出去的時候，不知道是全壘打，因為大巨蛋不好打，從以前我就沒有對他開轟，這是第一次。」
張志豪有想過，有對誰還沒「開轟」？但是自己就是私底下去思考，就像是陳禹勳這樣的投手，的確讓他比較難忘，張志豪代打生涯7轟，實在不容易，他說：「未來希望可以打10支（代打）轟，以這為目標。」
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張志豪近期對龍隊開轟不手軟，尤其他在8月對戰鋼龍，還曾敲出首局首打席全壘打，但是對戰陳禹勳開轟，卻是生涯第一次。
陳禹勳過去在樂天桃猿就是王牌救援，但是今年轉戰龍隊，今天卻在延長賽挨轟，張志豪說：「隊友好像也在討論，這應該是第一次對他開轟。」
透露自己7局就開始準備，張志豪說：「當時跟俊秀就在熱身準備，平野讓我上去，應該就是希望讓我拉打，而且剛好讓我設定到，剛好是直球就打，第一時間打出去的時候，不知道是全壘打，因為大巨蛋不好打，從以前我就沒有對他開轟，這是第一次。」
張志豪有想過，有對誰還沒「開轟」？但是自己就是私底下去思考，就像是陳禹勳這樣的投手，的確讓他比較難忘，張志豪代打生涯7轟，實在不容易，他說：「未來希望可以打10支（代打）轟，以這為目標。」