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中國公開賽／球后安洗瑩還是不打！放棄衛冕機會　奧運後槓上羽協

記者陳品翔/綜合報導

▲南韓球后安洗瑩在巴黎奧運奪金之後，至今尚未出賽，她原定會在中國公開賽上復出，如今也宣布退賽，是否與日前槓上南韓羽協有關，外界也相當關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲南韓球后安洗瑩在巴黎奧運奪金之後，至今尚未出賽，她原定會在中國公開賽上復出，如今也宣布退賽，是否與日前槓上南韓羽協有關，外界也相當關注。（圖／美聯社／達志影像）
2024超級1000系列中國羽球公開賽，今（17）日正式在江蘇常州點燃戰火，這也是下半季唯一一站超級1000賽事的比賽，總獎金為200萬美元（約新台幣6377萬元），此站的積分也大幅增加，冠軍積分將升至13500分。而球后安洗瑩在巴黎奧運奪金之後，至今尚未出賽，她原定會在中國公開賽上復出，如今也宣布退賽，是否與日前槓上南韓羽協有關，後續安洗瑩何時將重返賽場奮戰，外界也相當關注。

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安洗瑩巴黎奧運奪金後　槓上自家南韓羽協

南韓一姐安洗瑩在本屆巴黎奧運奪下羽球女子單打金牌後，就在後續的記者會上，表達對於韓國羽球協會在傷兵管理、訓練方式、徵召方式等方面上的不滿。安洗瑩甚至還表示，自己願意當「吹哨者」，並認真考慮將退出國家代表隊，正式和南韓羽協撕破臉，也引發軒然大波。

而世界羽聯（BWF）在巴黎奧運結束後，也舉行了多場巡迴賽，安洗瑩雖然原先有報名超級750系列日本公開賽，以及在自家舉辦的超級500南韓公開賽，但後續她皆選擇退賽，理由是因為個人膝蓋、腳踝傷勢。

本周中國公開賽也退賽　安洗瑩奧運後尚未出賽

根據外媒報導，安洗瑩原本預計在本週的中國公開賽上復出，她也榮膺女單頭號種子，但賽程出爐後她則確定再度退賽。上屆中國公開賽安洗瑩順利在冠軍賽上擊敗日本好手山口茜，收下女單冠軍，因此如今安宣布退賽，也等同放棄衛冕，她的席次則將由賽會第3種子、中國女將王祉怡給頂替。

▲巴黎奧運羽球女子單打賽事，南韓一姐安洗瑩在金牌戰上以21：13、21：16直落二輕取中國何冰嬌，收獲生涯首面奧運金牌，但他在賽後卻罕見對南韓羽協說重話，甚至不排出退出國家隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運羽球女子單打賽事，南韓一姐安洗瑩在金牌戰上以21：13、21：16直落二輕取中國何冰嬌，收獲生涯首面奧運金牌，但他在賽後卻罕見對南韓羽協說重話，甚至不排出退出國家隊。（圖／美聯社／達志影像）

 

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