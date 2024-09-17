颱風重創越南！韓國LG、三星工廠毀損　復原材料和人力雙缺

颱風摩羯（Yagi）本月7日登陸越南北方，狂風暴雨不停歇造成多個台商工廠毀損，越南政府估計損失逾40兆越南盾（約新台幣522億元）。海防台商會表示至少150個會員的廠房全數受創，個別業者財損動輒上看十萬美元，而韓國三星和LG的工廠也在此次災難中受損，由於修繕材料及工人嚴重短缺，預計產線恢復時間將延宕。
據悉，颱風摩羯侵襲的廣寧省（Quang Ninh）、海防市（Hai Phong）和太原省（Thành phố Thái Nguyên）是工廠聚集重鎮，包括三星電子、鴻海都在此地設廠。然而受到颱風和季節性暴雨肆虐，廠房毀壞之外，短時間內還找不到人手及原料將工廠恢復原狀。
雖然海防市中心目前已恢復供電，但海防市郊區迄今未能全面供電，部分區域仍處於沒水、沒電的狀態，甚至網路、電話都不通，另外還有4萬戶家庭沒有潔淨的水可用。而受颱風影響的北方省份工廠大多都出現大門被吹毀、屋頂被掀翻或部份廠房倒塌的慘狀。
根據《越南投資評論》，韓國LG電子公司的工廠因颱風而倒塌，在海防市的大型工業區有9家以上的跨國公司廠房毀損。LG在越南成立多個子公司，投資當地超過72億美元，光越南海防安陽縣就擁有7家工廠，LG的供應鏈中下游在當地則約有50間，全都因颱風而面臨經濟損失，海防市政府經濟管理局表示，受損金額仍在統計，目前僅能計算出受損的工廠數量。
截至目前，LG向海防市的國家預算貢獻了5.3億美元，相當於自成立以來每年貢獻6,600萬美元。LG是海防市最大的外商投資企業之一，綜合出口額估計達 506億美元，LG的出口額佔北方港口城市出口額的43%。
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雖然海防市中心目前已恢復供電，但海防市郊區迄今未能全面供電，部分區域仍處於沒水、沒電的狀態，甚至網路、電話都不通，另外還有4萬戶家庭沒有潔淨的水可用。而受颱風影響的北方省份工廠大多都出現大門被吹毀、屋頂被掀翻或部份廠房倒塌的慘狀。
根據《越南投資評論》，韓國LG電子公司的工廠因颱風而倒塌，在海防市的大型工業區有9家以上的跨國公司廠房毀損。LG在越南成立多個子公司，投資當地超過72億美元，光越南海防安陽縣就擁有7家工廠，LG的供應鏈中下游在當地則約有50間，全都因颱風而面臨經濟損失，海防市政府經濟管理局表示，受損金額仍在統計，目前僅能計算出受損的工廠數量。
截至目前，LG向海防市的國家預算貢獻了5.3億美元，相當於自成立以來每年貢獻6,600萬美元。LG是海防市最大的外商投資企業之一，綜合出口額估計達 506億美元，LG的出口額佔北方港口城市出口額的43%。