星二代高個不只Kimi！甄子丹愛女180cm超越爸爸　袁詠儀兒逼近190

日前林志穎為兒子Kimi慶生，曝光兒子近況照並透露15歲的Kimi已經長到177公分，從Kimi 3歲上《爸爸去哪兒》開始，就看著他長大的網友們都直呼不敢相信，感嘆時間真的過太快。不過高個子的星二代不只Kimi一個，在演藝圈有許多藝人的孩子一個比一個會長，像是武打巨星甄子丹女兒身高早已超越老爸，衝破180公分、比例超驚人，袁詠儀兒子更是已經逼近190公分！
袁詠儀兒子近190 被封最帥星二代
香港藝人張智霖、袁詠儀的兒子張慕童（魔童），平時熱愛運動，尤其喜歡滑滑板，長相清秀帥氣，遺傳了父母的優良基因，他偶爾會在社群平台上分享一些生活照，網友目測他的身高至少應該有190公分，還被封為「最帥星二代」。
何豪傑兒子獲城市先生 身高189公分
台灣藝人何豪傑、和家馨的兒子何柏廷，平時勤於健身運動，高中時是學校籃球隊隊員。身高189公分的他，在2年前奪下「全球城市小姐暨先生選拔」的冠軍。媽媽和家馨曾提到，何柏廷平常很喜歡吃蛋，吃到家裡會鬧蛋荒，甚至還要對兒子下「限蛋令」，或許這也是發育良好的原因之一。
甄子丹女兒長到180 去年正式歌手出道
武打天王甄子丹與模特兒汪詩詩的女兒甄濟如，180公分的身高，光腿長就足足有110公分，照片完美顯現出「一眼只看得到腿」。她在去年正式以歌手身分出道，簽約索尼音樂、推出首支國語抒情單曲《慣性倔強》，展現音樂才能，也獲得爸媽的全力支持。
蔡詩萍女兒是高材生 超仙長腿被讚AI
蔡詩萍和林書煒的19歲女兒蔡中泠，IG粉絲已累積超過2.6萬人，目前169公分的她，因為五官精緻、身材高挑，被網友們大讚根本像是AI。除此之外她還是個高學歷美女，去年進入日本名校早稻田大學就讀，入學時她穿上西裝外套配百褶裙，露出一雙筆直修長的美腿，相當引人矚目。
我是廣告 請繼續往下閱讀
香港藝人張智霖、袁詠儀的兒子張慕童（魔童），平時熱愛運動，尤其喜歡滑滑板，長相清秀帥氣，遺傳了父母的優良基因，他偶爾會在社群平台上分享一些生活照，網友目測他的身高至少應該有190公分，還被封為「最帥星二代」。
何豪傑兒子獲城市先生 身高189公分
台灣藝人何豪傑、和家馨的兒子何柏廷，平時勤於健身運動，高中時是學校籃球隊隊員。身高189公分的他，在2年前奪下「全球城市小姐暨先生選拔」的冠軍。媽媽和家馨曾提到，何柏廷平常很喜歡吃蛋，吃到家裡會鬧蛋荒，甚至還要對兒子下「限蛋令」，或許這也是發育良好的原因之一。
甄子丹女兒長到180 去年正式歌手出道
武打天王甄子丹與模特兒汪詩詩的女兒甄濟如，180公分的身高，光腿長就足足有110公分，照片完美顯現出「一眼只看得到腿」。她在去年正式以歌手身分出道，簽約索尼音樂、推出首支國語抒情單曲《慣性倔強》，展現音樂才能，也獲得爸媽的全力支持。
蔡詩萍女兒是高材生 超仙長腿被讚AI
蔡詩萍和林書煒的19歲女兒蔡中泠，IG粉絲已累積超過2.6萬人，目前169公分的她，因為五官精緻、身材高挑，被網友們大讚根本像是AI。除此之外她還是個高學歷美女，去年進入日本名校早稻田大學就讀，入學時她穿上西裝外套配百褶裙，露出一雙筆直修長的美腿，相當引人矚目。