中秋節麥當勞「蛋捲冰淇淋」買一送一！小薯特價10元　優惠券一覽

中秋節麥當勞APP全球版本週大放送，超過10多張優惠券門市現場、歡樂送外送都有好康，消暑必吃「蛋捲冰淇淋」買一送一！單點OREO冰炫風特價39元、單點小薯更只要10元，還有「勁辣香雞翅買一送一」、免費送薯餅或麥脆雞塊等加菜一次整理。中秋節懶得烤肉也能開吃3大披薩「買一送一」優惠，最便宜199元就吃到大披薩或5塊炸雞一篇掌握。
麥當勞本週APP全球版最新優惠券開放！中秋節9月17日單點「小薯」特價10元、單點「OREO冰炫風」特價39元、單點「勁辣香雞翅(2塊)買一送一」、買超值全餐免費「送麥脆雞腿(原味／辣味)」1塊。即日起至9月18日爽吃單點「蛋捲冰淇淋買一送一」！
中秋節還有限定歡樂送優惠，即日起至9月17日，買20塊麥克雞塊分享餐免費送「原味麥脆雞塊」1塊、30塊麥克雞塊分享餐免費送「原味麥脆雞塊」1塊、買雞塊雞腿分享餐免費送「原味麥脆雞腿」1塊；皆不指定部位與口味。
本週9月20日前晚間17:00～21:00限定超省晚餐，爽吃「麥香雞＋中薯＋38元中飲」、「麥香魚＋中薯＋38元中飲」通通「特價99元」百元有找。提醒大家，每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。
還有即日起至9月22日，早餐單點豬肉蛋堡免費送「薯餅」、單點6塊麥克雞塊套餐「現折20元」，「雙層牛肉吉事堡＋38元中飲」特價89元、「大薯＋小杯玉米湯」特價89元；9月20日至9月22日，買超值全餐免費送「4塊麥克雞塊」。
另外，中秋節懶得烤肉也有3大披薩品牌優惠能犒賞自己，尤其必勝客、達美樂今年分別聯名燒肉名店台中屋馬及乾杯居酒屋，還能爽吃「買一送一」豪爽優惠。必勝客X屋馬燒肉開吃「月見五盎司菲力披薩」，外帶大披薩「買一送一」＋副食享樂餐799元隱藏優惠被挖出；達美樂X乾杯燒肉居酒屋「牛豚雙花燒肉披薩」，外送優惠「買一送一」只要399元有夠超值；而拿坡里更狂，「大披薩199元」口味任選、「5塊炸雞桶也下殺199元」一篇掌握。
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中秋節還有限定歡樂送優惠，即日起至9月17日，買20塊麥克雞塊分享餐免費送「原味麥脆雞塊」1塊、30塊麥克雞塊分享餐免費送「原味麥脆雞塊」1塊、買雞塊雞腿分享餐免費送「原味麥脆雞腿」1塊；皆不指定部位與口味。
本週9月20日前晚間17:00～21:00限定超省晚餐，爽吃「麥香雞＋中薯＋38元中飲」、「麥香魚＋中薯＋38元中飲」通通「特價99元」百元有找。提醒大家，每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。
還有即日起至9月22日，早餐單點豬肉蛋堡免費送「薯餅」、單點6塊麥克雞塊套餐「現折20元」，「雙層牛肉吉事堡＋38元中飲」特價89元、「大薯＋小杯玉米湯」特價89元；9月20日至9月22日，買超值全餐免費送「4塊麥克雞塊」。
另外，中秋節懶得烤肉也有3大披薩品牌優惠能犒賞自己，尤其必勝客、達美樂今年分別聯名燒肉名店台中屋馬及乾杯居酒屋，還能爽吃「買一送一」豪爽優惠。必勝客X屋馬燒肉開吃「月見五盎司菲力披薩」，外帶大披薩「買一送一」＋副食享樂餐799元隱藏優惠被挖出；達美樂X乾杯燒肉居酒屋「牛豚雙花燒肉披薩」，外送優惠「買一送一」只要399元有夠超值；而拿坡里更狂，「大披薩199元」口味任選、「5塊炸雞桶也下殺199元」一篇掌握。