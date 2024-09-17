中秋節烤肉3大披薩優惠！必勝客、達美樂買一送一　拿坡里199元

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▲中秋節必勝客聯名台中屋馬燒肉，期間限定開吃「月見五盎司菲力披薩」，還回歸「大月亮圈圈」。隱藏優惠中秋節享樂餐799元起，外帶大披薩「買一送一」或外送買大送小再＋副食四選一＋巧克力QQ球8顆。（圖／必勝客提供）

▲中秋節達美樂聯名乾杯燒肉居酒屋爽吃「牛豚雙花燒肉披薩」，外送優惠「買一送一」399元。（圖／翻攝自達美樂FB）

▲中秋節拿坡里「大披薩、5塊炸雞桶都199元」。（圖／記者蕭涵云攝）

2024中秋節烤肉必吃3大披薩優惠！必勝客聯名台中「屋馬燒肉」開吃「月見五盎司菲力披薩」，隱藏優惠外帶大披薩「買一送一」＋副食享樂餐799元；達美樂聯名「乾杯燒肉居酒屋」爽吃「牛豚雙花燒肉披薩」，外送優惠「買一送一」399元被挖出；拿坡里則是口味任選「大披薩199元」、5塊炸雞桶也199元一次整理。中秋節必勝客聯名台中「屋馬燒肉」開吃「月見五盎司菲力披薩」，放入五盎司厚切菲力牛、鮮彈干貝與月見切達白玉，還加入秘傳日式果香燒肉醬，把屋馬招牌風味送到家。天氣不好賞月能見度差沒關係，必勝客還幫大家準備「大月亮圈圈」199元。今開吃中秋限定隱藏優惠，中秋節享樂餐799元起，享外帶大披薩「買一送一」或外送買大送小再＋副食四選一＋巧克力QQ球8顆；中秋節澎派餐1288元起，入手三個大比薩＋歡聚大拼盤＋可樂1.25L；還能加價升級限時回歸的「帕馬森起司龍捲風餅皮」。中秋節達美樂聯名「乾杯燒肉居酒屋」爽吃「牛豚雙花燒肉披薩」，放有總重量超過7盎司的乾杯豬五花、牛五花，​搭配台灣在地食材及乾杯秘製燒肉醬，也有單吃牛花燒肉或豚花燒肉的口味​。達美樂外送優惠「買一送一」399元被挖出，買乾杯燒肉系列小披薩送1.25L大可樂1瓶。中秋節放假也有外帶披薩半價，或是外送小披薩買一送一、買大送小優惠。拿坡里中秋節放送優惠！即日起至9月18日，外帶或內用大披薩都特價199元（原價369元）還能口味任選，現省170元；而且5塊炸雞桶也199元（原價290元），直接省下91元也好划算。即日起至9月18日，每桶內含「2隻脆皮戰斧雞腿＋3塊義式炸雞」，；「唰嘴無骨雞塊也買一送一」109元（原價218元）。