中秋節必勝客x台中屋馬燒肉「月見五盎司菲力披薩」！月亮圈回歸

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▲月見五盎司菲力比薩(大)，外帶單點特價459元。（圖／必勝客提供）

▲菲力干貝奢華獨饗套餐盒249元，開吃「菲力干貝個人披薩」＋黃金雞軟骨＋金黃薯瓣＋麻糬QQ球＋飲料選一 （可樂/七喜/激浪/飛想檸檬紅茶）。（圖／必勝客提供）

▲拿坡里「BANCO義式肉醬披薩」。（圖／三商餐飲提供）

中秋節最狂聯名！必勝客攜手台中名店「屋馬燒肉」，打造期間限定口味「月見五盎司菲力披薩」，一次放入厚切菲力牛、鮮彈干貝與月見切達白玉，8月27日起走出台中、全台300店開吃了；連去年造成社群洗版的「大月亮圈圈」也回歸。名店「屋馬燒肉」走出台中的消息，一時讓燒烤控都激動了！原來是必勝客中秋節的重磅聯名，這次必勝客不搞怪，全新推出期間限定口味「月見五盎司菲力披薩」，選用五盎司的厚切菲力牛，搭配秘傳日式果香燒肉醬，還添加了蘋果汁、檸檬汁，增添清新酸甜風味，完美還原屋馬燒肉招牌日系美味！還放有鮮彈干貝與月見切達白玉，就像在餅皮上點綴一顆顆明月，應景又象徵團圓。全台300店必勝客8月27日開吃「月見五盎司菲力披薩」，9月9日前外帶單點特價459元，搭配副食套餐價只要599元。而去年造成社群洗版的「大月亮圈圈」也將於8月27日至9月17日同步回歸，香酥餅皮搭配濃郁莫札瑞拉起司，超濃拉絲好滿足，PK APP單點開搶只要199元。「中秋套餐」披薩搭配副食888元起；PK APP訂購還有機會多送「原味冰藏起司塔」一顆。必勝客還幫大家實現一個人也能享受中秋節烤肉的願望，限時限量推出「菲力干貝奢華獨饗套餐盒」，開吃「菲力干貝個人披薩」搭配黃金薯瓣、黃金雞軟骨、巧克力QQ球等美味副食與飲料只要249元，限量10000組手刀開搶。另外，拿坡里則與BANCO聯名推出「BANCO義式肉醬披薩」新口味，以西洋芹、洋蔥等蔬菜為基底，加入牛豬絞肉、義式香腸一起拌炒，並搭配義式香料與紅白酒點綴香氣，最後還放入熟成番茄細火慢燉。濃厚肉香融合番茄甜酸，開吃義大利傳統肉醬美味了。而且即日起自9月4日，憑雙北拿坡里門市的DM截角還能至BANCO享有經典義式嫩雞套餐77折優惠。