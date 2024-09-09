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必勝客披薩「買1送5」優惠代碼挖出！拿坡里199元　達美樂外帶5折

記者蕭涵云/綜合報導

▲全台天氣不穩定，可能有颱風生成，今開學、開工不憂鬱，3大披薩優惠來應援！必勝客「買1送5」隱藏優惠代碼被挖出，拿坡里「大披薩199元」口味任選，達美樂「外帶5折」一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全台天氣不穩定，可能有颱風生成，今開學、開工不憂鬱，3大披薩優惠來應援！必勝客「買1送5」隱藏優惠代碼被挖出，拿坡里「大披薩199元」口味任選，達美樂「外帶5折」一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
全台天氣不穩定，可能有颱風生成，今（9）日開學、開工不憂鬱，3大披薩優惠來應援！必勝客「買1送5」隱藏優惠代碼被挖出，拿坡里「大披薩199元」口味任選，達美樂則有「外帶5折」好康一次整理。

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📌必勝客「買1送5」隱藏優惠代碼
中秋節不只開吃必勝客聯名台中「屋馬燒肉」打造「月見五盎司菲力披薩」，9月9日最後一天外帶單點特價459元，也能搭配副食套餐價599元，「中秋套餐」則是888元起。

現在更有「買1送5」隱藏優惠代碼被挖出！即日起至11月30日，至必勝客門市以悠遊卡功能付款或必勝客線上點餐以悠遊付付款，並告知門市/線上輸入優惠代碼「14214」，外帶或外送買一個鬆厚大披薩（限定690元以上口味），就送2個鬆厚小披薩（限定410元以下口味），再送4顆麻糬QQ球＋2塊厚燒醬烤腿排＋1.25L可樂，特價690元起「現省985元」。

▲中秋節必勝客聯名台中「屋馬燒肉」，打造期間限定「月見五盎司菲力披薩」，8月27日起全台300店開吃；去年「大月亮圈圈」也回歸。（圖／必勝客提供）
▲中秋節必勝客聯名台中「屋馬燒肉」，打造期間限定「月見五盎司菲力披薩」；去年「大月亮圈圈」也回歸。（圖／必勝客提供）
📌拿坡里「大披薩199元」口味任選！5塊炸雞桶也199元
拿坡里披薩・炸雞店週年慶！即日起至9月18日，無論外帶或內用，口味任選大披薩特價199元（原價369元），5塊炸雞桶也只要199元（原價290元）。拿坡里炸雞專賣店即日起至9月18日，每桶內含「2隻脆皮戰斧雞腿＋3塊義式炸雞」的「脆皮戰斧綜合炸雞桶」，直接祭出「買一送一」只要399元（原價808元）；「唰嘴無骨雞塊」也是「買一送一」特價109元）（原價218元）超划算吃一波。

▲拿坡里x三商巧福「原汁牛肉麵披薩」，實拍開箱試吃心得出爐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里「大披薩199元」口味任選！5塊炸雞桶也199元，優惠大方送。（圖／記者蕭涵云攝）
📌達美樂「外帶披薩半價」巨無霸大小都半價
達美樂中秋節聯名「乾杯燒肉居酒屋」爽吃「牛豚雙花燒肉披薩」，現在還有「外帶披薩5折」優惠！16吋巨無霸披薩半價450元起，大披薩半價275元起、小披薩185元起，而且大小披薩還有搭配雙倍起司「限時8折」好康，趁大家團圓吃一波。

▲中秋節2大披薩超派，必勝客X台中屋馬燒肉，全台300店今開吃「月見五盎司菲力披薩」、回歸「大月亮圈圈」。達美樂也聯名乾杯燒肉居酒屋爽吃「牛豚雙花燒肉披薩」，本週披薩「買1送2」399元優惠。（圖／翻攝自達美樂FB）
▲達美樂聯名「乾杯燒肉居酒屋」爽吃「牛豚雙花燒肉披薩」，「外帶披薩半價」巨無霸大小都半價。（圖／翻攝自達美樂FB）

中秋節必勝客披薩199！達美樂買一送一送可樂　拿坡里炸雞買5送5

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