中秋節必勝客披薩199！達美樂買一送一送可樂　拿坡里炸雞買5送5

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▲必勝客X屋馬燒肉「月見五盎司菲力披薩」外帶單點特價459元。（圖／必勝客提供）

▲達美樂官網挖出限店優惠，披薩「買大送大」還送可樂。（圖／翻攝自達美樂官網）

▲拿坡里炸雞專賣店脆皮戰斧綜合炸雞桶「買一桶送一桶」399元！​​​​​​​（圖／三商餐飲提供）

即將迎接中秋節，3大披薩優惠一次整理給大家，必勝客聯名台中屋馬燒肉開吃「月見五盎司菲力披薩」，平日先搶達美樂聯名乾杯燒肉居酒屋爽吃「牛豚雙花燒肉披薩」，官網竟有被挖出；拿坡里則有脆皮戰斧綜合炸雞桶、唰嘴無骨雞塊「買一送一」，相當於「炸雞買5送5」有夠歡樂。必勝客超值必勝嗑又默默復出，，去年瘋狂洗版的「大月亮圈圈」回歸也只要199元。今年中秋節必勝客聯名台中「屋馬燒肉」打造「月見五盎司菲力披薩」，選用五盎司的厚切菲力牛搭配鮮彈干貝與月見切達白玉，特別加入秘傳日式果香燒肉醬，完美還原屋馬燒肉招牌風味。9月9日前外帶單點特價459元，搭配副食套餐價599元，「中秋套餐」則是888元起；還有個人獨享「菲力干貝奢華獨饗套餐盒」，搭配黃金薯瓣、黃金雞軟骨、巧克力QQ球才249元，限量10000組手刀開搶。即日起必勝客PK APP還首創披薩外帶買大送大「分P取」服務，像是超商咖啡優惠「可寄杯」一樣，使用PK APP選購披薩外帶買大送大「分P取」，取用第一個披薩隔天，贈送的「大披薩享用券」將自動存入PK APP優惠券夾內，30天內都能隨時憑票券兌換，全台門市（不含南港餐廳店、台北信陽店）皆適用，還能透過PK APP將兌換券轉贈給朋友，並有加價升級口味的靈活選擇。像是台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣市、宜蘭市，更是限店披薩外帶「買大送大」再送大可樂又送薯球；台南、高雄還有部分店家披薩「買大送大」送大可樂又送蝴蝶酥。有興趣的民眾可先上官網看看是否有附近門市優惠可訂購。中秋節達美樂還聯名「乾杯燒肉居酒屋」爽吃「牛豚雙花燒肉披薩」，同時享受乾杯豬五花、牛五花，總重量超過7盎司​，還搭配台灣在地食材及乾杯秘製燒肉醬​。拿坡里則大推開學季應援優惠，拿坡里炸雞專賣店即日起至9月18日，每桶內含「2隻脆皮戰斧雞腿＋3塊義式炸雞」的「脆皮戰斧綜合炸雞桶」，直接祭出「買一送一」只要399元（原價808元）！現省409元、換算下來炸雞一塊40元就開吃。另外「唰嘴無骨雞塊」也是「買一送一」109元直接吃兩份（原價218元）。而且結帳還加碼多重優惠！「脆皮戰斧綜合炸雞桶買一送一」使用全支付可享10%回饋，每筆回饋最高40元；三商i美食卡會員獨家限定優惠，憑APP至拿坡里炸雞專賣店，使用3點領取優惠券，享脆皮戰斧綜合炸雞桶「現折10元」只要389元，等同下殺4.8折。即日起至9月15日開放領券，兌換期限至2024年9月18日。