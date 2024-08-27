不想輸必勝客！達美樂中秋節聯名乾杯燒肉　披薩「買1送2」399元

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中秋節必勝客聯名台中「屋馬燒肉」，打造期間限定「月見五盎司菲力披薩」，今起全台300店開吃；「大月亮圈圈」也回歸。（圖／必勝客提供）

▲中秋節達美樂預告聯名乾杯燒肉！本週先吃披薩「買1送2」399元優惠。（圖／翻攝自達美樂FB）

中秋節2大披薩超派聯名，繼必勝客宣布攜手台中「屋馬燒肉」，全台300店今（27）日開吃「月見五盎司菲力披薩」期間限定口味；還回歸去年瘋狂洗版的「大月亮圈圈」。達美樂也不甘示弱，預告要聯手乾杯打造全台最強燒肉盛宴，本週更推出披薩「買1送2」399元超殺優惠。中秋節必勝客X台中「屋馬燒肉」今起開吃「月見五盎司菲力披薩」，選用五盎司的厚切菲力牛搭配鮮彈干貝與月見切達白玉，特別加入秘傳日式果香燒肉醬，還添加了蘋果汁、檸檬汁的清新酸甜，完美還原屋馬燒肉招牌風味！全台300店必勝客9月9日前外帶單點特價459元，搭配副食套餐價599元，「中秋套餐」則是888元起；還有個人獨享「菲力干貝奢華獨饗套餐盒」，搭配黃金薯瓣、黃金雞軟骨、巧克力QQ球才249元，限量10000組手刀開搶。去年瘋狂洗版的「大月亮圈圈」也回歸，PK APP開搶單點只要199元。中秋節當然要吃披薩啊！達美樂不甘示弱，已發出預告要聯名乾杯打造全台最強燒肉盛宴！本週搶先推出披薩「買1送2」399元超殺優惠，即日起至9月1日，買「小披薩」送「小披薩」再送「大可樂」，包括金鑽夏威夷、龍蝦舞沙拉、海鮮四喜和BBQ雞肉共15種以上口味可以任選，有夠划算。