中秋節肯德基「7塊炸雞299」再吃4天！拿坡里炸雞、披薩都199元

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▲肯德基：7塊炸雞299元！7顆蛋撻220元。 （圖／記者蕭涵云攝）

▲拿坡里「5塊炸雞桶199、大披薩也199元」！雞塊買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）

肉肉控中秋節別只顧著吃烤肉，當然也要搭配炸雞更歡樂！肯德基超爽「7塊炸雞桶299元」又開吃，一路吃到中秋節還有4天；拿坡里無論內用或外帶，「5塊炸雞桶199元」、大披薩也是199元口味還可以任選，炸雞優惠一次整理告訴你，團圓夯肉也能划算加菜。炸雞控怎麼能錯過2024肯德基中秋優惠，9月適逢肯德基爺爺釋出生日神券大放送，換算下來一塊炸雞只要43元有找。而且即日起至9月30日，全通路販售單點「原味蛋撻禮盒送1顆原味蛋撻」240元，，幫大家連飯後甜點也準備好了。拿坡里週年慶大適逢中秋節放送！即日起至9月18日，無論外帶或內用，爽吃大披薩特價199元（原價369元），現省170元還能口味任選；而且5塊炸雞桶也199元（原價290元），立折91元也好划算。即日起至9月18日，則有每桶內含「2隻脆皮戰斧雞腿＋3塊義式炸雞」，；而「唰嘴無骨雞塊也買一送一」109元（原價218元），炸雞控真的不能再錯過。