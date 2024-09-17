LINE免費貼圖24組！「中秋節快樂」祝福圖、早安圖、晚安圖都有

王品肉次方燒肉吃到飽「每人省200」！比原燒還便宜　訂位到年底

記者蕭涵云/綜合報導

▲王品集團「肉次方 燒肉放題」也有「每人省200元」絕招吃法，憑全新聯名可樂果、7-11獨賣「香蒜奶油牛肉燒」包裝截角，吃肉次方「4人同行1人免費」比原燒還便宜，算好折扣價格，搶訂位到年底。（圖／王品集團提供）
▲王品集團「肉次方 燒肉放題」也有「每人省200元」絕招吃法，憑全新聯名可樂果、7-11獨賣「香蒜奶油牛肉燒」包裝截角，吃肉次方「4人同行1人免費」比原燒還便宜，算好折扣價格，搶訂位到年底。（圖／王品集團提供）
王品集團好多隱藏優惠被挖出！繼「嚮辣 和牛麻辣鍋」下殺498元吃到飽，「肉次方 燒肉放題」也有「每人省200元」絕招吃法，憑全新聯名可樂果、7-11獨賣的「香蒜奶油牛肉燒」風味餅乾包裝截角，平日到全台「肉次方」消費798元套餐，享「4人同行1人免費」，換算下來平均一人只要658元，竟然比「Oh my!原燒 日式燒肉」還便宜，還開放訂位到今年底，《NOWnews今日新聞》幫大家算好折扣價格、優惠訂位資訊一次整理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王品集團旗下主打燒肉料理吃到飽的「肉次方 燒肉放題」，人氣最高的絕品進擊の肉798元價位，吃得到現切肋眼牛排、特選牛舌、厚切安格斯嫩肩牛等好料。現在跨界聯名「可樂果，推出期間限定「香蒜奶油牛肉燒」風味餅乾，即日起於全台7-ELEVEN獨家限量銷售，一包只要35元就能憑包裝截角，爽吃肉次方「4人同行1人免費」。

▲「肉次方」為王品集團第一個燒肉吃到飽品牌，目前全台共6間門店，總是一位難求深受年輕族群歡迎。（圖／王品集團提供）
▲「肉次方」為王品集團第一個燒肉吃到飽品牌，目前全台共6間門店，總是一位難求，深受年輕族群歡迎。（圖／王品集團提供）
一開袋彷彿聞到肉次方餐廳裡火烤香蒜奶油牛肉的香味，可樂果「香蒜奶油牛肉燒」採全黑包裝，上頭印有肉次方人氣立方虎的模樣，右上角還附上醒目的紅色活動截角，吃完餅乾後憑該截角，於今年12月31日前，平日週一至週五到全台「肉次方」消費798元套餐，可享「4人同行1人免費」。

《NOWnews今日新聞》幫大家試算折扣價格，原本一人798元+10%近878元，「4人同行1人免費」換算下來，平均分攤一人只要658元，相當於「每人現省超過200元」實在好划算。比現在回歸全牛單人餐、開吃11品燒肉特盛698元+10%的「Oh my!原燒 日式燒肉」都還更便宜。

▲7-11獨賣可樂果「香蒜奶油牛肉燒」35元。（圖／王品集團提供）
▲7-11獨賣可樂果「香蒜奶油牛肉燒」35元。（圖／王品集團提供）
而且10月1日至10月31日，「肉次方」期間限定還推出內用「尚酥可樂果牛肉拌飯」，將火烤的鮮嫩牛肉放入石鍋裡滋滋作響，與爽脆可樂果拌勻後，就能吃到喀滋喀滋的口感；活動期間內用消費「尚酥可樂果牛肉拌飯」、並拍照分享完成社群任務還能抽獎，有機會抱走「肉次方×可樂果」聯名餅乾或免費套餐券等好禮。

▲把握現在到年底爽吃王品肉次方燒肉「每人省200元」吃到飽優惠。（圖／王品集團提供）
▲把握現在到年底爽吃王品肉次方燒肉「每人省200元」吃到飽優惠。（圖／王品集團提供）
中秋烤肉零失敗，碁富食品旗下品牌KKLlfe推出新品「鳳梨洋蔥醬烤戰斧豬排」，選用豬背脊靠前端肩胛肉的部位，吃得到梅花肉、大里肌的精華，享受厚實有彈性的肉質，且肉汁飽滿、嫩中帶油卻不膩；使用大量鳳梨丁及洋蔥丁入料，再添加獨特的南洋香料打造秘製沾醬完美調味，並處理成熟食後採小包裝設計，到戶外露營烤肉只需事先解凍、放在爐架上就能輕鬆烤好；居家更可解凍後使用烤箱、或氣炸15分鐘簡單上菜。

▲KKLlfe「鳳梨洋蔥醬烤戰斧豬排」方便在家快速上桌、或外出露營烤肉零失敗。（圖／KKLlfe提供）
▲KKLlfe「鳳梨洋蔥醬烤戰斧豬排」好方便，外出露營也不怕烤肉會失敗，天天吃得像中秋節。（圖／KKLlfe提供）
▲KKLife所有產品都是解凍覆熱即可輕鬆吃，在家也能簡單上桌。（圖／KKLlfe提供）
▲KKLife所有產品都是解凍覆熱即可輕鬆吃，在家也能簡單上桌。（圖／KKLlfe提供）

王品嚮辣麻辣鍋「下殺498元」吃到飽！比聚還便宜　新菜單搶訂位

獨／台北「泰鼎泰式料理」中秋節熄燈！19年平價吃到飽　粉絲不捨

9月壽星優惠！馬辣吃到飽送「巨大手臂蝦」　王品48隻炸蝦堆成山

中秋節烤肉3大披薩優惠！必勝客、達美樂買一送一　拿坡里199元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載