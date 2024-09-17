王品肉次方燒肉吃到飽「每人省200」！比原燒還便宜　訂位到年底

王品集團好多隱藏優惠被挖出！繼「嚮辣 和牛麻辣鍋」下殺498元吃到飽，「肉次方 燒肉放題」也有「每人省200元」絕招吃法，憑全新聯名可樂果、7-11獨賣的「香蒜奶油牛肉燒」風味餅乾包裝截角，平日到全台「肉次方」消費798元套餐，享「4人同行1人免費」，換算下來平均一人只要658元，竟然比「Oh my!原燒 日式燒肉」還便宜，還開放訂位到今年底，《NOWnews今日新聞》幫大家算好折扣價格、優惠訂位資訊一次整理。
王品集團旗下主打燒肉料理吃到飽的「肉次方 燒肉放題」，人氣最高的絕品進擊の肉798元價位，吃得到現切肋眼牛排、特選牛舌、厚切安格斯嫩肩牛等好料。現在跨界聯名「可樂果，推出期間限定「香蒜奶油牛肉燒」風味餅乾，即日起於全台7-ELEVEN獨家限量銷售，一包只要35元就能憑包裝截角，爽吃肉次方「4人同行1人免費」。
一開袋彷彿聞到肉次方餐廳裡火烤香蒜奶油牛肉的香味，可樂果「香蒜奶油牛肉燒」採全黑包裝，上頭印有肉次方人氣立方虎的模樣，右上角還附上醒目的紅色活動截角，吃完餅乾後憑該截角，於今年12月31日前，平日週一至週五到全台「肉次方」消費798元套餐，可享「4人同行1人免費」。
《NOWnews今日新聞》幫大家試算折扣價格，原本一人798元+10%近878元，「4人同行1人免費」換算下來，平均分攤一人只要658元，相當於「每人現省超過200元」實在好划算。比現在回歸全牛單人餐、開吃11品燒肉特盛698元+10%的「Oh my!原燒 日式燒肉」都還更便宜。
而且10月1日至10月31日，「肉次方」期間限定還推出內用「尚酥可樂果牛肉拌飯」，將火烤的鮮嫩牛肉放入石鍋裡滋滋作響，與爽脆可樂果拌勻後，就能吃到喀滋喀滋的口感；活動期間內用消費「尚酥可樂果牛肉拌飯」、並拍照分享完成社群任務還能抽獎，有機會抱走「肉次方×可樂果」聯名餅乾或免費套餐券等好禮。
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醬烤戰斧豬排」，選用豬背脊靠前端肩 胛肉的部位，吃得到梅花肉、大里肌的精華，享受厚實有彈性的肉質，且肉汁飽滿、嫩中帶油卻不膩；使用大量鳳梨丁及洋蔥丁入料，再添加獨特的南洋香料打造秘製沾醬完美調味，並處理成熟食後採小包裝設計，到戶外露營烤肉只需事先解凍、放在爐架上就能輕鬆烤好；居家更可解凍後使用烤箱、或氣炸15分鐘簡單上菜。
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一開袋彷彿聞到肉次方餐廳裡火烤香蒜奶油牛肉的香味，可樂果「香蒜奶油牛肉燒」採全黑包裝，上頭印有肉次方人氣立方虎的模樣，右上角還附上醒目的紅色活動截角，吃完餅乾後憑該截角，於今年12月31日前，平日週一至週五到全台「肉次方」消費798元套餐，可享「4人同行1人免費」。
《NOWnews今日新聞》幫大家試算折扣價格，原本一人798元+10%近878元，「4人同行1人免費」換算下來，平均分攤一人只要658元，相當於「每人現省超過200元」實在好划算。比現在回歸全牛單人餐、開吃11品燒肉特盛698元+10%的「Oh my!原燒 日式燒肉」都還更便宜。
而且10月1日至10月31日，「肉次方」期間限定還推出內用「尚酥可樂果牛肉拌飯」，將火烤的鮮嫩牛肉放入石鍋裡滋滋作響，與爽脆可樂果拌勻後，就能吃到喀滋喀滋的口感；活動期間內用消費「尚酥可樂果牛肉拌飯」、並拍照分享完成社群任務還能抽獎，有機會抱走「肉次方×可樂果」聯名餅乾或免費套餐券等好禮。
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