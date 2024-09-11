王品嚮辣麻辣鍋「下殺498元」吃到飽！比聚還便宜　新菜單搶訂位

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▲王品集團嚮辣麻辣鍋悄悄推出「498元火辣獨享方案」吃到飽。（圖／記者蕭涵云攝）

▲王品嚮辣自助餐台超豐富，從新鮮蔬菜、火鍋食材吃到豬肉燥飯、麻辣牛肉飯。（圖／記者蕭涵云攝）

▲乾杯集團麻辣火鍋「麻辣45」租約即將到期，9月13日起推出「全面88折」優惠活動。（圖／乾杯集團提供）

▲「麻辣45」有全台最高的麻辣火鍋景觀餐廳地位。（圖／乾杯集團提供）

王品集團「嚮辣 和牛麻辣鍋」悄悄推出新吃法，鎖定平日下午及宵夜時段，祭出全新「下殺498元火辣獨享方案」吃到飽，牛豬羊雙拼或輕嚮和牛餐搭配湯底5選2，上百種自助吧哈根達斯、飲料、蔬菜都無限量供應，吃下來根本比「聚 日式鍋物」還便宜，《NOWnews今日新聞》幫大家搶先掌握完整菜單、優惠時段一次整理，快快訂位吃一波。王品集團旗下主打和牛麻辣鍋的嚮辣，過去不吃牛的菜單也至少要598元起跳，9月悄悄推出新吃法，鎖定平日下午及宵夜時段，祭出全新「下殺498元火辣獨享方案」吃到飽，不只有牛肉選擇、還能吃到冠軍純血澳洲和牛，雖然主餐定量，但搭配湯底5選2，還有上百種自助吧哈根達斯、飲料、蔬菜都無限量供應，還是能爽快健康吃到飽。◾️安格斯雪花牛/特選低脂牛/特選豬梅花/紐西蘭小羔羊（任選2種）合計250g冠軍純血澳洲和牛50g＋特選低脂牛150g主食推薦牛味十足的麻辣牛燥飯和秘製肉燥飯，醬料區還備有嚮辣獨門川香醬、主廚秘製蒜香醬、老饕香辣碟及特製辣椒麵，不只當沾醬、也可以拌麵，飲料還有氮氣茶飲、珍珠奶茶可以喝；更有「麻辣大骨」單點99元、吃到飽每人69元爽加菜選擇。若與同集團的「聚 日式鍋物」粗略相比，選擇「激辛麻辣湯＋69元」、開吃雪花牛肉448元，相加也要517元+10％了；即使兩家品牌供應的放題菜色不同，但嚮辣「498元火辣獨享方案」光是價格已略勝一籌。另外，乾杯集團旗下2019年創立的麻辣火鍋「麻辣45」，標榜「和牛」搭配全台首創100%使用和牛油的「正宗重慶麻辣鍋」，掀起話題。可惜的是，座落台北信義區微風信義45樓的首間台北本店，面臨租約即將到期，預計10月14日正式歇業，將於9月13日起推出「全面88折」感謝回饋活動，現已開放訂位。