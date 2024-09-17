陳睦衡簽約金1592萬加入歐力士隊！看好他未來可以「二刀流」

陳睦衡、孫易磊等U18大物接連挑戰日職！洪總：我個人認為很適合

記者吳政紘/綜合報導

▲U18亞洲青棒錦標賽，中華隊「二刀流」好手陳睦衡好表現被歐力士隊相中。（圖／棒協提供）
▲U18亞洲青棒錦標賽，中華隊「二刀流」好手陳睦衡好表現被歐力士隊相中。（圖／棒協提供）
日本媒體《Daily Sports》今（17）日報導，在今年台灣U18亞洲青棒賽表現優異的中華隊好手陳睦衡已經跟日職歐力士隊簽約，簽約金高達50萬美元（約1592萬台幣），而近年來不少高中畢業「大物」選手，選擇挑戰日職舞台，中職台鋼雄鷹總教練洪一中表示，以他個人過去經驗，他會認為投手前往日本發展不錯，打擊部分，他會建議去美國看看，給予不同看法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
孫易磊、陳睦衡選擇旅日　古林睿煬也被鎖定

去年日職火腿隊才簽下孫易磊，他簽下4年合約、簽約金總額約9000萬日圓（約台幣1980萬元）的合約，而這也帶起一股熱潮，加上養樂多燕子隊也簽下混血好手徐翔聖，這也讓日職開始注意到台灣市場，以及台灣球員的潛力。

連續2年U18世界盃跟亞洲青棒賽，陳睦衡、陽念希等球員都被鎖定，張峻瑋等也順勢旅外，球速飆破150公里的好手比比皆是，他們未來都是以旅外為目標。

不過為何會挑選日本？除了日本棒球文化跟台灣較相近外，要去日本，不管是距離還有環境，都比較有機會融入，受關注度也很大，因此不少球員也會選擇旅外。

對於球員應該選擇日本還是美國，台鋼雄鷹總教練洪一中說：「就我過去的帶隊經驗，我會覺得投手去日本比較合適，因為投手需要的細節比較多，不管是訓練還是球種等，都有機會再度增加實力的機會。」

洪總認為，其實以體型來說，投手若不高大，在日本也可能有機會投出一片天，但在美國不一定會有這麼多機會，因此他也認為父母可以考慮，未來小孩要擔任投手、野手時，可以作為參考。

台灣在投手部分，目前在日職一軍的有樂天金鷲的宋家豪，王彥程在二軍發展，讀賣巨人也有黃錦豪，火腿也有孫易磊，加上養樂多燕子的徐翔聖，以及陳睦衡，或許未來還有機會看到更多台灣好手挑戰日職舞台。

▲中華隊今（2）日在U18亞洲青棒錦標賽預賽首戰對決韓國，先發投手陳睦衡，主投5又1/3局（5.1局）無失分，送出7次三振的好投下，終場以1：0驚險勝出。賽後陳睦衡的投球表現受到球迷熱烈討論，大多數人鼓勵他旅外挑戰更高層級，喊話要他：「快出國！」（圖／記者林柏年攝）
▲陳睦衡對韓國主投5又1/3局（5.1局）無失分，送出7次三振的好投下，終場以1：0驚險勝出。賽後陳睦衡的投球表現受到球迷熱烈討論，大多數人鼓勵他旅外挑戰更高層級，喊話要他：「快出國！」（圖／記者林柏年攝）
⚾陳睦衡小檔案

姓名：陳睦衡

身高體重：181公分、80公斤

年齡：2006年03月23日（18歲） 

最快球速：153公里

學歷：

台北市東園國小少棒隊

台北市長安國中青少棒隊

新北市穀保家商青棒隊

以上資料參考：台灣棒球維基館


陳睦衡簽約金1592萬加入歐力士隊！看好他未來可以「二刀流」

陳睦衡旅外身價看漲！日職火腿學長孫易磊招手　暫不考慮中職選秀

U18中華隊「二刀流」陳睦衡吸引美日職搶人　有望以投手身份旅日

U18亞青／真香！陳睦衡「5.1局7K無失分」鎖死韓國　球迷：快出國

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生