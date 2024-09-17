陳睦衡、孫易磊等U18大物接連挑戰日職！洪總：我個人認為很適合

日本媒體《Daily Sports》今（17）日報導，在今年台灣U18亞洲青棒賽表現優異的中華隊好手陳睦衡，已經跟日職歐力士隊簽約，簽約金高達50萬美元（約1592萬台幣），而近年來不少高中畢業「大物」選手，選擇挑戰日職舞台，中職台鋼雄鷹總教練洪一中表示，以他個人過去經驗，他會認為投手前往日本發展不錯，打擊部分，他會建議去美國看看，給予不同看法。
孫易磊、陳睦衡選擇旅日 古林睿煬也被鎖定
去年日職火腿隊才簽下孫易磊，他簽下4年合約、簽約金總額約9000萬日圓（約台幣1980萬元）的合約，而這也帶起一股熱潮，加上養樂多燕子隊也簽下混血好手徐翔聖，這也讓日職開始注意到台灣市場，以及台灣球員的潛力。
連續2年U18世界盃跟亞洲青棒賽，陳睦衡、陽念希等球員都被鎖定，張峻瑋等也順勢旅外，球速飆破150公里的好手比比皆是，他們未來都是以旅外為目標。
不過為何會挑選日本？除了日本棒球文化跟台灣較相近外，要去日本，不管是距離還有環境，都比較有機會融入，受關注度也很大，因此不少球員也會選擇旅外。
對於球員應該選擇日本還是美國，台鋼雄鷹總教練洪一中說：「就我過去的帶隊經驗，我會覺得投手去日本比較合適，因為投手需要的細節比較多，不管是訓練還是球種等，都有機會再度增加實力的機會。」
洪總認為，其實以體型來說，投手若不高大，在日本也可能有機會投出一片天，但在美國不一定會有這麼多機會，因此他也認為父母可以考慮，未來小孩要擔任投手、野手時，可以作為參考。
台灣在投手部分，目前在日職一軍的有樂天金鷲的宋家豪，王彥程在二軍發展，讀賣巨人也有黃錦豪，火腿也有孫易磊，加上養樂多燕子的徐翔聖，以及陳睦衡，或許未來還有機會看到更多台灣好手挑戰日職舞台。
⚾陳睦衡小檔案
姓名：陳睦衡
身高體重：181公分、80公斤
年齡：2006年03月23日（18歲）
最快球速：153公里
學歷：
台北市東園國小少棒隊
台北市長安國中青少棒隊
新北市穀保家商青棒隊
以上資料參考：台灣棒球維基館
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去年日職火腿隊才簽下孫易磊，他簽下4年合約、簽約金總額約9000萬日圓（約台幣1980萬元）的合約，而這也帶起一股熱潮，加上養樂多燕子隊也簽下混血好手徐翔聖，這也讓日職開始注意到台灣市場，以及台灣球員的潛力。
連續2年U18世界盃跟亞洲青棒賽，陳睦衡、陽念希等球員都被鎖定，張峻瑋等也順勢旅外，球速飆破150公里的好手比比皆是，他們未來都是以旅外為目標。
不過為何會挑選日本？除了日本棒球文化跟台灣較相近外，要去日本，不管是距離還有環境，都比較有機會融入，受關注度也很大，因此不少球員也會選擇旅外。
對於球員應該選擇日本還是美國，台鋼雄鷹總教練洪一中說：「就我過去的帶隊經驗，我會覺得投手去日本比較合適，因為投手需要的細節比較多，不管是訓練還是球種等，都有機會再度增加實力的機會。」
洪總認為，其實以體型來說，投手若不高大，在日本也可能有機會投出一片天，但在美國不一定會有這麼多機會，因此他也認為父母可以考慮，未來小孩要擔任投手、野手時，可以作為參考。
台灣在投手部分，目前在日職一軍的有樂天金鷲的宋家豪，王彥程在二軍發展，讀賣巨人也有黃錦豪，火腿也有孫易磊，加上養樂多燕子的徐翔聖，以及陳睦衡，或許未來還有機會看到更多台灣好手挑戰日職舞台。
⚾陳睦衡小檔案
姓名：陳睦衡
身高體重：181公分、80公斤
年齡：2006年03月23日（18歲）
最快球速：153公里
學歷：
台北市東園國小少棒隊
台北市長安國中青少棒隊
新北市穀保家商青棒隊
以上資料參考：台灣棒球維基館