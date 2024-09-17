歐冠／全新「瑞士制」提前上演強權對決！AC米蘭、利物浦有望互轟

2024-25歐洲冠軍聯賽（簡稱歐冠）將採用全新的「瑞士制」，取消傳統的小組賽，將帶來更多「強強對決」戲碼，明(17)日凌晨三點就將上演精采豪門對決，由義甲AC米蘭對決英超利物浦。
台灣運彩本場也開放單場投注，根據盤口顯示，利物浦獲勝的機率較高，獨贏賠率僅1.75，低於和局3.20，AC米蘭勝的3.15。
利物浦正瞄準第七座歐洲冠軍獎盃，而擋在前面的是已七次奪冠的AC米蘭。不過AC米蘭近況並不好，近4場比賽只踢進5球，期間只拿下1勝1和2敗。反觀利物浦近況不錯，近5場拿下3勝1和1敗，不過前一場遭諾丁漢完封。
🔥一文看懂歐冠新賽制！
雙方有機會上演進攻大戰
兩隊過往交手常上演互轟大戰，近3次交手兩隊合計攻下13球。而台灣運彩的盤口則開出總分2.5的大小分盤，其中大球的賠率僅1.42，小球則是2.15。
根據《球王體育賽事inplayZ》熱門賽事討論區的分析指出，「利物浦本賽季雖換了教練，但陣容沒有帶大變動，整個體系也非常成熟。另外，薩拉赫、若塔、迪亞斯、加克波仍隨時起到串聯，不用太擔心利物浦連續兩場比賽顆粒無收。不過本場比賽也不要忘記AC米蘭聖西羅主場的威能，加上米蘭進攻端普利希奇與萊奧的突破速度正好是利物浦防線之痛，本場比賽雙方還是可能大戰一場。」
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利物浦正瞄準第七座歐洲冠軍獎盃，而擋在前面的是已七次奪冠的AC米蘭。不過AC米蘭近況並不好，近4場比賽只踢進5球，期間只拿下1勝1和2敗。反觀利物浦近況不錯，近5場拿下3勝1和1敗，不過前一場遭諾丁漢完封。
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雙方有機會上演進攻大戰
兩隊過往交手常上演互轟大戰，近3次交手兩隊合計攻下13球。而台灣運彩的盤口則開出總分2.5的大小分盤，其中大球的賠率僅1.42，小球則是2.15。
根據《球王體育賽事inplayZ》熱門賽事討論區的分析指出，「利物浦本賽季雖換了教練，但陣容沒有帶大變動，整個體系也非常成熟。另外，薩拉赫、若塔、迪亞斯、加克波仍隨時起到串聯，不用太擔心利物浦連續兩場比賽顆粒無收。不過本場比賽也不要忘記AC米蘭聖西羅主場的威能，加上米蘭進攻端普利希奇與萊奧的突破速度正好是利物浦防線之痛，本場比賽雙方還是可能大戰一場。」