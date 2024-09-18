麥當勞「阿華田脆酷冰炫風」今開吃！韓風甜辣炸雞腿、雞腿堡開箱

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲麥當勞「阿華田脆酷冰炫風」滿滿酥脆口感，吃得到懷念麥芽香味。（圖／記者蕭涵云攝）

▲現在吃「阿華田脆酷冰炫風」，加碼再送限量「阿華田杏仁曲奇」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「韓風甜辣炸雞腿」單點一塊73元、韓風甜辣炸雞腿兩塊經典套餐199元；「韓風甜辣雞腿堡」單點124元、經典套餐189元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲麥當勞回歸「韓風甜辣炸雞腿」，還把炸雞變成「韓風甜辣雞腿堡」。（圖／記者蕭涵云攝）

速食控注意！麥當勞今（18）日開吃全新「阿華田脆酷冰炫風」，還回歸「韓風甜辣炸雞腿」、新登場「韓風甜辣雞腿堡」，《NOWnews今日新聞》搶先幫大家開箱，有著懷念滋味的「阿華田脆酷冰炫風」還附上一整塊阿華田杏仁曲奇，酥脆口感吃到停不下來；滿滿韓風甜辣醬裹上炸雞，超誘人。麥當勞全新聯手瑞士百年品牌阿華田，把大家懷念的童年滋味變成冰炫風啦！「阿華田脆酷冰炫風」在奶香冰淇淋裡，加入阿華田濃醇的麥芽及巧克力風味，滿滿巧克力麥芽風味還咬得到喀滋酥脆的脆酷力；更附上一整塊限量的阿華田杏仁曲奇，可以自由加入冰炫風增添美味。「阿華田脆酷冰炫風」單點69元，9月18日至10月29日（或售完為止）限量開吃；凡購買「阿華田脆酷冰炫風」乙杯，加碼再送「阿華田杏仁曲奇」乙份（限量45萬份）。麥當勞9月18日至10月22日（或售完為止）也回歸「韓風系列」，不只開賣裹上正宗韓式甜辣醬的「韓風甜辣炸雞腿」，還全新打造「韓風甜辣雞腿堡」，主廚雞腿排搭配北海道酪乳粉醃製，經過3道裹粉、2段酥炸工序，再滿滿裹上韓國直送「不倒翁OTTOGI」韓式甜辣醬，同時夾入爽脆高麗菜絲及新鮮番茄片解膩清爽。一打開「韓風甜辣炸雞腿」只見滿滿橘紅色美味醬汁裹滿炸雞，趁剛送餐就馬上大口咬下，咬起來炸衣還保有一點酥脆度，同時吃到裡頭Juicy的肉汁，尤其沁香的甜辣風味湧入嘴裡，有夠開胃。「韓風甜辣炸雞腿」單點一塊73元、兩塊經典套餐199元，「韓風甜辣雞腿堡」單點124元、經典套餐189元。現在於麥當勞餐廳櫃台、自助點餐機、得來速，掃描麥當勞APP全球版會員QR code，並購買韓風系列套餐，還有機會抽中「可口可樂超放縱暢享桶」（限量100名）。