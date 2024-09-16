麥當勞歡樂送買一送一！韓風炸雞、香芋派、阿華田脆酷冰炫風登場

麥當勞買一送一夏季優惠券只到明天9月17日中秋節；幫大家整理最新歡樂送優惠X可口可樂「買一送一」，還有麥當勞APP全球版M Point調降兌換門檻，300點起就能「免費兌換」多達22種餐點，還新增6塊雞塊套餐、四盎司牛肉堡、勁辣雞腿堡等8款品項。更棒的是，9月18日回歸新登場爽吃韓風甜辣炸雞腿、韓風甜辣雞腿堡、香芋派、阿華田脆酷冰炫風一次整理。
📌麥當勞可口可樂「買一送一」歡樂送優惠！APP「免費兌換」餐點
歡樂送x可口可樂魔力食刻抽獎活動9月18日至10月22日，凡使用歡樂送訂購「超值全餐、分享餐等任一套餐，或可口可樂家族飲品買一送一品項乙份」，即有機會抽中「韓國雙人來回機票」（共十名，不含退款之顧客）。
麥當勞APP全球版M Point將於9月18日起，全面調降會員回饋門檻超值回饋，300點起就能「免費兌換」多達22種餐點，舉例「薯餅」由1000個M Point調降至800個M Point、「4塊麥克雞塊」由2200個M Point調降至1500個M Point；還首度新增「6塊雞塊＋中薯＋中可」套餐、四盎司牛肉堡、勁辣雞腿堡、焦糖奶茶等8款品項。
📌麥當勞回歸「韓風甜辣炸雞腿」！新登場「韓風甜辣雞腿堡」
麥當勞9月18日至10月22日（或售完為止）回歸「韓風系列」裹上正宗韓式甜辣醬的「韓風甜辣炸雞腿」，並全新開賣「韓風甜辣雞腿堡」，主廚雞腿排搭配北海道酪乳粉醃製，經過3道裹粉、2段酥炸工序，再裹上韓國直送「不倒翁OTTOGI」韓式甜辣醬，與爽脆高麗菜絲及新鮮番茄片一起享用好Juicy。
於麥當勞餐廳櫃台、自助點餐機、得來速，掃描麥當勞APP全球版會員QR code，並購買韓風系列套餐，還有機會抽中「可口可樂超放縱暢享桶」（限量100名）。
📌甜點控注意！「香芋派」回歸、「阿華田脆酷冰炫風」開吃
經典人氣甜點「香芋派」將自10月2日起至11月12日（或售完為止）甜蜜回歸 ，熱呼呼的酥脆餅皮一口咬下迸發香甜濃郁的飽滿芋頭内餡，還吃得到綿密芋泥與芋頭顆粒。
全新聯手阿華田瑞士百年品牌，把童年回憶的巧克力麥芽美味，打造「阿華田脆酷冰炫風」，在奶香冰淇淋加入阿華田濃醇的麥芽及巧克力風味，還咬得到酥脆的喀滋脆酷力。同步於9月18日至10月29日（或售完為止）限量開吃！凡購買「阿華田脆酷冰炫風」乙杯，加碼再送「阿華田杏仁曲奇」乙份（限量45萬份）。
McCafé也將於 9月18日起至12月31日（或售完為止）限期回歸「哥倫比亞紅寶石單品咖啡」，嚴選源自哥倫比亞境內的阿拉比卡豆，孕育於世界知名托利馬產區（Tolima）珍貴的火山沃土，經水洗法及中烘焙處理，喝得到獨特濃郁果香與巧克力香。
📌肯德基「買一送一」！7塊炸雞299元、7顆蛋撻220元
肯德基即日起至9月17日中秋節，5款點心包括脆薯、玉米濃湯都買一送一，雞塊更是「買4送4」；5款「蛋撻下午茶」77元起，爽吃4塊上校雞塊、或香酥脆薯(中)、或雙色轉轉QQ球，搭配原味蛋撻＋無糖綠茶(小)都只要77元；8款個人餐112元起，炸雞、雞塊、脆薯、蛋撻、可樂五件套組399元，27種好康組合，最高限省3060元。
炸雞控鎖定肯德基中秋優惠，9月適逢肯德基爺爺釋出生日神券大放送，7塊炸雞桶限定週末假日即日起至9月17日，優惠代碼「40337」爽吃「咔啦脆雞 x 7」特價299元，換算下來一塊炸雞只要43元有找。而且即日起至9月30日，全通路販售單點「原味蛋撻禮盒送1顆原味蛋撻」240元，套桶餐加點「原味蛋撻禮盒送1顆原味蛋撻」共7顆蛋撻下殺220元，超甜67折買法不藏私，幫大家連飯後甜點也準備好了。
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📌麥當勞回歸「韓風甜辣炸雞腿」！新登場「韓風甜辣雞腿堡」
麥當勞9月18日至10月22日（或售完為止）回歸「韓風系列」裹上正宗韓式甜辣醬的「韓風甜辣炸雞腿」，並全新開賣「韓風甜辣雞腿堡」，主廚雞腿排搭配北海道酪乳粉醃製，經過3道裹粉、2段酥炸工序，再裹上韓國直送「不倒翁OTTOGI」韓式甜辣醬，與爽脆高麗菜絲及新鮮番茄片一起享用好Juicy。
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📌甜點控注意！「香芋派」回歸、「阿華田脆酷冰炫風」開吃
經典人氣甜點「香芋派」將自10月2日起至11月12日（或售完為止）甜蜜回歸 ，熱呼呼的酥脆餅皮一口咬下迸發香甜濃郁的飽滿芋頭内餡，還吃得到綿密芋泥與芋頭顆粒。
全新聯手阿華田瑞士百年品牌，把童年回憶的巧克力麥芽美味，打造「阿華田脆酷冰炫風」，在奶香冰淇淋加入阿華田濃醇的麥芽及巧克力風味，還咬得到酥脆的喀滋脆酷力。同步於9月18日至10月29日（或售完為止）限量開吃！凡購買「阿華田脆酷冰炫風」乙杯，加碼再送「阿華田杏仁曲奇」乙份（限量45萬份）。
McCafé也將於 9月18日起至12月31日（或售完為止）限期回歸「哥倫比亞紅寶石單品咖啡」，嚴選源自哥倫比亞境內的阿拉比卡豆，孕育於世界知名托利馬產區（Tolima）珍貴的火山沃土，經水洗法及中烘焙處理，喝得到獨特濃郁果香與巧克力香。
📌肯德基「買一送一」！7塊炸雞299元、7顆蛋撻220元
肯德基即日起至9月17日中秋節，5款點心包括脆薯、玉米濃湯都買一送一，雞塊更是「買4送4」；5款「蛋撻下午茶」77元起，爽吃4塊上校雞塊、或香酥脆薯(中)、或雙色轉轉QQ球，搭配原味蛋撻＋無糖綠茶(小)都只要77元；8款個人餐112元起，炸雞、雞塊、脆薯、蛋撻、可樂五件套組399元，27種好康組合，最高限省3060元。
炸雞控鎖定肯德基中秋優惠，9月適逢肯德基爺爺釋出生日神券大放送，7塊炸雞桶限定週末假日即日起至9月17日，優惠代碼「40337」爽吃「咔啦脆雞 x 7」特價299元，換算下來一塊炸雞只要43元有找。而且即日起至9月30日，全通路販售單點「原味蛋撻禮盒送1顆原味蛋撻」240元，套桶餐加點「原味蛋撻禮盒送1顆原味蛋撻」共7顆蛋撻下殺220元，超甜67折買法不藏私，幫大家連飯後甜點也準備好了。